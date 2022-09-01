انت الان تتابع خبر معرض أهلاً مدارس 2022.. التموين عاملة مفاجأة للمواطنين بتخفيضات 50% والان مع التفاصيل

تخفيضات معرض أهلاً مدارس 2022

رياض - احمد صلاح - قام مدير الإدارة العام للرقابة على المعاملات التجارية في وزارة التموين أحمد أبو الفضل، بالكشف عن تفاصيل معرض أهلاً مدارس 2022، والتأكيد على أن هذا المعرض هو الذي يوفر جميع احتياجات الطلبة في العام الجاري.

وأشار أبو الفضل في مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة الذي يبث على قناة المحور الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن معرض أهلا مدارس سوف يفتح أبوابه أمام الجميع بشكل رسمي غداً الخميس 1 سبتمبر، وأوضح أن هذا المعرض يقدم منتجات بأسعار مخفضة بنسبة تكون ما بين 25 لـ 50%.

وأضاف أن وزارة التموين وفرت الكثير من الأفرع الخاصة بالمعرض في جميع المحافظات بكافة الأنحاء، وسوف يتم افتتاحهم جميعاً لكل المواطنين غداً الخميس، ولفت الانتباه إلى أنه يقام على مساحة 6000 متر مربع.