«الصحة» تطلق 54 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال أول 10...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق 54 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال أول 10 أيام من سبتمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل امس، بمناطق الحايوة شرق مركز اخميم محافظة سوهاج، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، وبني عقبة مركز ببا محافظة بني سويف، والكرابلة مركز إدفو غرب محافظة أسوان، وكفر بني غريان مركز قويسنا محافظة المنوفية، وعزبة أبو الفتح مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، وبلنصورة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، ووادي تال - وادي غرندل مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، والجفيرة مركز الضبعة محافظة مطروح، والعزب مركز دشنا محافظة قنا، وشبرا اليمن مركز زفتى محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع «عبدالغفار» ‏أنه سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 1 و2 سبتمبر بمركز الحي 15 القديم بالعاشر محافظة الشرقية، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى بمناطق وادي الرملة - وادي البدع مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وميت بدر حلاوة مركز سمنود محافظة الغربية، وبني سلامة مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وذلك في يومي 2، و3 من الشهر نفسه.

وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 3 و4 سبتمبر بمناطق البهسمون مركز اهناسيا محافظة بني سويف، و الكولا مركز اخميم محافظة سوهاج، والحماد مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، والحي الأول مركز العبور محافظة القليوبية، وبلوط مركز القوصية محافظة أسيوط، و العزب مركز الفيوم محافظة الفيوم.

ولفت «عبدالغفار» إلى إطلاق قافلتين طبيتين، يومي 4 و5، بمنطقتي الوفاء حي العامرية محافظة الإسكندرية، وغرب سهيل محافظة أسوان، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى بمناطق النجوع قبلى مركز اسنا محافظة الأقصر، و كمركز طبي المحروسة حي السلام تاني محافظة القاهرة، وميت أبو خالد مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ومدرسة قرية الأماني مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، و دير أبوحنس مركز ملوي محافظة المنيا، وشبرا السلام مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وعبدالعظيم زاهر مركز وادي النطرون محافظة البحيرة، وذلك يومي 5 و6 من شهر سبتمبر.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى، بمناطق بنى هلال مركز القوصية محافظة اسيوط، و الحمراوين مركز القصير محافظة البحر الاحمر، و ابنى بيتك حي 06-أكتوبر محافظة الجيزة، يومي 6 و7 سبتمبر.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية أخرى، يومي 7 و8 سبتمبر بمناطق عبدالسلام عارف مركز التحرير محافظة البحيرة، ووادى ميعر - وادي أبو حجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء، والإبراهيمية البحرية مركز كفر سعد محافظة دمياط، وجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، والنواهض مركز ابو تشت محافظة قنا، وهاشم عسيرى مركز دار السلام محافظة سوهاج، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والبصالى مركز كوم امبو محافظة اسوان، والمعهد الازهري بالشلوفة مركز حي الجناين محافظة السويس، وحاجر بني سليمان محافظة بني سويف، وكفر ميت العبسي مركز قويسنا محافظة المنوفية، وتفتيش الجميزة مركز السنطة محافظة الغربية، والأربعين 3 مركز باريس محافظة الوادي الجديد.

واستطردت «الصادق» أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 8 و9 سبتمبر بمنطقتي الخلايلة مركز صان الحجر محافظة الشرقية، و ادالديت – سرارة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر.

واختتمت «الصادق» أنه سيتم 6 قوافل يومي 9 و10 سبتمبر بمناطق وادى مكتب - وادي النديه مركز ابو رديس محافظة جنوب سيناء، والركابية مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، و الحارة حي الواحات البحرية محافظة الجيزة، وبغداد مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والروضة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والبندرة مركز السنطة محافظة الغربية.