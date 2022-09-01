وزارة القوى العاملة : حصر وتسجيل اعداد جديدة لعمالة غير منتظمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بشأن استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بمشروعات مبادرة " حياة كريمة " بمدينة الفرافرة ، من خلال مكتب عمل الفرافرة لتسجيلهم على قاعدة بيانات تلك الفئة للبدء فى رعايتهم إجتماعياً وصحياً .

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد في تقريره ، ان عملية التسجيل والحصر للعمالة غير المنتظمة تتم على ارض الواقع بمواقع العمل المختلفة ، تأتي في إطار حرص وزارة القوى العاملة لتوفير حياة كريمة لتلك الفئة وأسرها .

واوضح مدير المديرية ان العمالة التى يتم تسجيلها يتم تقديم الرعاية الصحية لها من خلال التعاقد مع مستشفيات داخل المحافظة ، وكذلك تقديم منح لرعايتهم إجتماعياً فى بعض المناسبات كالزواج والمولود الجديد او وفاة احد الاقارب من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .