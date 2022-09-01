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وزارة القوى العاملة : حصر وتسجيل اعداد جديدة لعمالة غير منتظمة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بشأن استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بمشروعات مبادرة " حياة كريمة " بمدينة الفرافرة ، من خلال مكتب عمل الفرافرة لتسجيلهم على قاعدة بيانات تلك الفئة للبدء فى رعايتهم إجتماعياً وصحياً .

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد في تقريره ، ان عملية التسجيل والحصر للعمالة غير المنتظمة تتم على ارض الواقع بمواقع العمل المختلفة ، تأتي في إطار حرص وزارة القوى العاملة لتوفير حياة كريمة لتلك الفئة وأسرها .

واوضح مدير المديرية ان العمالة التى يتم تسجيلها يتم تقديم الرعاية الصحية لها من خلال التعاقد مع مستشفيات داخل المحافظة ، وكذلك تقديم منح لرعايتهم إجتماعياً فى بعض المناسبات كالزواج والمولود الجديد او وفاة احد الاقارب من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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