الجريدة الرسمية تنشر قرار الوزراء باعتبار مشروع الطريق الأبيض من أعمال المنفعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس الوزراء رقم 2767 لسنة 2022 بشأن اعتبار مشروع انشاء وتطوير الطريق الأبيض في المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتى الطريق الدائري شرقا في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

كما نشرت الجريدة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢ بالموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١.

وقرار الرئيس رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٢٢ بسحب قراري رئيس الجمهورية رقمي ٣١٩ و٣٢٠ الخاصين ببعض التعيينات بالنيابة الإدارية.