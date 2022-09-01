القوى العاملة : ندوة تثقيفية في مجال السلامة يستفيد منها 50 عاملا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - في إطار دور وزارة القوى العاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ ندوة تثقيفية في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا " استفاد منها 50 عاملاً من 3 منشأت فندقية .

وقال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تصريحات اليوم الأربعاء ، أن الندوة تضمنت موضوعات حول : الأمراض المهنية والمخاطر البيولوجية في بيئة العمل ، وتعريف لجان التحكيم الطبي وطبيعة عملها .

وأشار "سعيد " الى أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل للحفاظ على العامل المصري ، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة مما يسهم في زيادة الإنتاج .