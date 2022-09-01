مدبولى: مستعدون لاتخاذ أى قرار لزيادة أعداد السائحين الوافدين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء -فى مستهل الاجتماع- إنه لدينا فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء المقبل، لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين، وذلك فى ظل الأزمة العالمية الحالية.

ونوه فى هذا الصدد بسرعة الترويج لمقاصدنا السياحية، واستهداف المزيد من الأسواق الجديدة، سعياً لزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المدن المصرية، وخاصة شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، تلك المقاصد السياحية الدافئة المتميزة.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من تنوع فى مقاصدها السياحية، قائلا: "علينا استغلال ما نتمتع به من تنوع فى المقاصد السياحية فى زيادة أعداد السائحين".

ونوه بأهمية السياحة العلاجية، ودورها فى زيادة معدل حركة السياحة الوافدة، مشددا على ضرورة العمل على استهداف المزيد من الوافدين لهذه السياحة، تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات فى هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالسياحة الدينية، قال رئيس الوزراء: هناك العديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها حالياً دعماً وتعزيزا لهذه السياحة، ومنها مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام، بمدينة سانت كاترين.

ولفت إلى استعداد الحكومة لاتخاذ أى قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر على الفور.

وطلب رئيس الوزراء أن يجرى الاتفاق بين الوزراء والمسؤولين المعنيين على خطة عمل تنفيذية؛ من أجل تحقيق المستهدفات فى هذا القطاع الحيوى، وسنبدأ تنفيذها على الفور.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الصحة والسكان، عرضاً حول الوضع الحالى للسياحة العلاجية فى مصر، ومقترحات تطويرها، موضحاً أن حجم السياحة العلاجية يمثل نسبة تتراوح ما بين 5 -10% من حركة السياحة العالمية، وينفقون ما يقرب من 439 مليار دولار.

واستعرض -خلال العرض- عددا من التجارب الدولية فى مجال السياحة العلاجية، وأساليب تطويرها، والمحفزات المقدمة من خلال تلك الدول لزيادة حركة الوافدين لتلك السياحة.

الوزير نوه فى هذا الصدد، بما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية، ومنها انخفاض تكلفة الخدمات العلاجية مقارنة بمثيلاتها من الدول، إلى جانب وجود العديد من المستشفيات المصرية الحاصلة على اعتمادات دولية فى مجال الرعاية الصحية كاعتمادات اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، وكذا وجود الكوادر والخبرات الطبية المدربة، والتى تصل للاحترافية بفضل عدد العمليات الكبير الذى شاركوا فى إجرائه، فضلاً عن تواجد العديد من المنشآت الفندقية المتميزة فى عدد من المدن، وهو ما يمثل عنصر جذب سياحى، نظراً لما تتمتع به من جودة فى الخدمات بأسعار تنافسية.

وذكر أن من بين المقترحات الخاصة بالنهوض بالسياحة العلاجية فى مصر، إنشاء هيئة مستقلة لها، تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية، واقرار المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى مصر، والإجراءات الخاصة بالمرافقين، إلى جانب تخصيص مكاتب دخول بمختلف الموانئ الجوية والبرية والبحرية.

واستكمل أن مقترحات النهوض بمجال السياحة العلاجية فى مصر تتضمن أيضاً اعلان قائمة بترشيحات المستشفيات المشاركة فى برنامج السياحة العلاجية طبقًا للتخصصات المتميزة من القطاعين الحكومى والخاص، ووضع لائحة باسعار استرشادية للخدمات الطبية المقدمة من خلالها مقارنة بالدول المنافسة، فضلاً عن العمل على تصميم حزم سياحية، تشمل الإقامة الفندقية والبرامج السياحية، للمرضى والمرافقين بأسعار تنافسية وترويجية، وإطلاق العديد من البرامج والحملات الترويجية، التى من شأنها زيادة معدل السائحين الوافدين لتلك السياحة.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الطيران المدنى، عرضا تناول خلاله بعض المقترحات المتعلقة بدراسة إمكانية تشغيل خطوط سير من بعض الدول الأوروبية إلى مدن: شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر؛ للاستفادة مما تزخر به هذه المدن من طبيعة خلابة، وآثار مصرية قديمة.

كما أشار إلى مقترح آخر للترويج السياحى يتمثل فى إدراج العين السخنة، وسيوة، وبعض القرى السياحية، والفنادق القائمة بالساحل الشمالى ضمن المقاصد السياحية، بالإضافة إلى شرم الشيخ، والغردقة والأقصر وأسوان؛ للاستفادة من الطاقات الفندقية بها، مع إمكانية استغلال الوحدات العائمة بالأقصر وأسوان لزيادة الطاقات الفندقية، وغيرها من المقترحات التى تفيد فى تحقيق ميزات تنافسية للمقاصد السياحية بمصر فى أسواق السياحة العالمية.

وتناول وزير السياحة -خلال الاجتماع- كذلك بعض الخطوات العاجلة التى تتخذها هيئة تنشيط السياحة المصرية، والتى تتمثل فى إعادة إطلاق حملة "Follow the Sun"، التى تم إطلاقها من قبل، وتركز على الشتاء الدافئ فى مصر، بعد أن لاقت هذه الحملة نجاحا كبيرا وحققت أكثر من 130 مليون مشاهدة فى كل من ألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى البدء فى نشر أخبار وتقارير إعلامية عن موسم الشتاء فى مصر بوسائل الإعلام الدولية، بجانب إطلاق حملة على محركات البحث لإبراز الميزة التنافسية للشتاء فى مصر.