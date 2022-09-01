جدة - نرمين السيد - نفذ فريق التدخل السريع المركزى، بوزارة التضامن الاجتماعى، دورة تدريبية لتطوير منظومة تلقى البلاغات عن الأطفال والكبار بلامأوى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لتطوير آلية التعامل مع ملف الأطفال والكبار بلامأوى، وسرعة فحص شكاوى المواطنين وتطوير أساليب تلقى الشكاوى وتوثيقها.

ونظمت الورشة التدريبية لرؤساء فرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية على المنصة التفاعلية لاستقبال البلاغات باستخدام برنامج التفاعل المباشر مع المواطن "Rapid Pro" لتلقى بلاغات الأطفال والكبار بلا مأوى.

وافتتح الورشة كل من اللواء أحمد غالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لمنظومة الشكاوى، ورانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، وأحمد شاهين مستشار البرمجيات بالوزارة.

وشهدت الورشة، تدريب رؤساء الفرق على التعامل مع البرنامج وكيفية استقبال الشكاوى المرسلة، وكيفية إدخال الشكاوى الجديدة التى ترد من مصادر أخرى مثل السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة.

كما جرت مناقشة أهمية البرنامج خاصة فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى، نحو تطوير طرق وأساليب تلقى الشكاوى، كما تم مناقشة أهم التحديات التى تقابل الفرق فى تعاملها مع الحالات بلا مأوى وطرق حلها، بالإضافة لتسليم رؤساء الفرق تابلت مزود بشريحة موبايل لتفعيل البرنامج لتلقى الشكاوى والرد عليها بشكل موثق ومتطور.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وبلاغات الاطفال والكبار والأسر بلا مأوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.