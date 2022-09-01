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جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة فى بيان صحفى، أنه يمكن للراغبين فى المشاركة بالمسابقة بمشروعاتهم وفقا للمعايير التى تستهدفها المبادرة والتى تتمثل فى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث من خلال الموقع التالى من هنا
وأشارت إلى أن الفئات المستهدف تلقى مشروعاتهم حول تلك الرؤى هى "المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الجيزة تفتح باب التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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