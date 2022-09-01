حصر وتسجيل أعداد جديدة من العمالة غير المنتظمة فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة فى محافظة الوادى الجديد، بشأن استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بمشروعات مبادرة " حياة كريمة " بمدينة الفرافرة، من خلال مكتب عمل الفرافرة لتسجيلهم على قاعدة بيانات تلك الفئة للبدء فى رعايتهم إجتماعياً وصحياً.





وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة فى الوادى الجديد -فى تقريره- إن عملية التسجيل والحصر للعمالة غير المنتظمة، تجرى على أرض الواقع، بمواقع العمل المختلفة، فى إطار حرص وزارة القوى العاملة، على توفير حياة كريمة لتلك الفئة وأسرها. وأشار إلى تقديم الرعاية الصحية للعمالة التى يجرى تسجيلها، من خلال التعاقد مع مستشفيات داخل المحافظة، وكذلك تقديم منح لرعايتهم اجتماعياً فى بعض المناسبات كالزواج والمولود الجديد أو وفاة أحد الأقارب من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

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