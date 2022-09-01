شوقى علام: التوسع فى إنشاء فروع جديدة للدار لتحقيق الأمن الفكرى (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة مفتى الجمهورية فى ورشة عمل بعنوان "حوار الشباب.. تساؤلات معرفية فى عصر السوشيال ميديا" أقامتها وحدة "حوار" بدار الإفتاء، مؤكدًا أن الدعوة إلى التعارف والحوار مبدأ دعا إليه القرآن الكريم، كما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقدر ونثمن أى مقترحات أو نقد بناء قائم على المنهجية والموضوعية يوجه للدار.



ولفت المفتى النظر إلى أن الدار عقدت مؤخرا بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتوعية الشباب وعقد حوارات معهم عن طريق وحدة حوار، وذلك بعد الاتفاق مع وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء فروع جديدة للدار فى عدد من المحافظات من أجل تحقيق الأمن الفكرى عن طريق تقديم الفتوى الرشيدة، وكذلك التوسع فى محور الإرشاد الزواجى لدعم الأسرة المصرية، انطلاقا من مبدأ الحوار، فضلا عن تفعيل استراتيجيات جادة لتقليل نسب الطلاق.



وعقدت الورشة بمقر وحدة "حوار" بدار الإفتاء، وقد شارك فريق وحدة "حوار" فى الورشة، ومنهم: طاهر فاروق زيد مدير وحدة "حوار" بدار الإفتاء بصفته مديرا للورشة، والشيخ فهمى عبد القوى أمين الفتوى بالدار بصفته مقررا للورشة، وهبة صلاح عضو فريق وحدة حوار؛ الباحثة والمترجمة بالمركز الإعلامى بدار الإفتاء.

وشارك فى الورشة نخبة من المتخصصين فى مجالات عدة، فضلا عن علماء وباحثين بدار الإفتاء المصرية، منهم: د. على عمر مدير قطاع الشؤون الشرعية بدار الإفتاء، ود. مصطفى عبد الكريم مدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، د. أمل كامل أستاذ وحدة العلوم السياسية؛ رئيس وحدة دراسات المرأة بجامعة القاهرة، د. آية محمد حسين أخصائى نفسى إكلينيكى بمؤسسة الرخاوى للتدريب والأبحاث العلمية، د. رامى عطا صديق أستاذ الإعلام المساعد بقسم الصحافة، أكاديمية الشرق للإعلام، د. سها أحمد مدرس مساعد الدراسات الإسلامية والأنثربولوجى بالجامعة الأمريكية، د. محمد عيد المنسق التنفيذى لبرامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، نائبا عن سعادة د. إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق علاج ومكافحة الإدمان، د. منى لملوم الباحثة والكاتبة فى مجال الثقافة وأدب الطفل، د. نسرين محمد عبد العزيز الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بالمعهد الدولى العالى للإعلام ومدير وحدة التدريب وتطوير المهارات، د. يسرى مصطفى الباحث والمدرب بمركز كايسيد العالمى للحوار، والإعلامى حسن الشاذلى، بالإضافة إلى عدد من الشباب الذين استفادوا من الوحدة، فضلا عن عدد من الباحثين الشرعيين بالدار، ومنهم: الشيخ محمود شحاتة، والشيخ حسن أنور، والشيخ محمد سامى.



واستعرض طاهر فاروق مدير الوحدة فى بداية الندوة الموضوعات والأسئلة التى تأتى إليها، ومنها إشكالات فلسفية وأخرى علمية وأخرى معرفية، فضلا عن الإشكالات النفسية والاجتماعية ذات البعد الدينى، كما تطرق لآلية العمل داخل الوحدة كعقد جلسات حوارية مطولة ومتعددة، فضلا عن تحليل أسئلة السائل للوصول لأصل المشكلة، بالإضافة للظهير البحثى المتمثل فى كتابة ردود علمية على أغلب الأسئلة بطريقة علمية.

وأما عن مخرجات الوحدة فقال: هناك الكثير من المخرجات، منها إخراج كتاب "نظرية المعرفة وحوار الإيمان والإلحاد" وهو قيد الطبع، وكذلك كتابة 20 ورقة بحثية فى القضايا الفكرية التى يتكرر السؤال عنها، فضلا عن الرد على الأسئلة الفكرية التى يتم تحويلها من إدارات الدار المختلفة، بالإضافة إلى إنتاج ما يقرب من 15 فيديو قصيرا بعنوان "إيمان عن دليل"، وكذلك نشر محتوى رقمى للسوشيال ميديا ضمن سلسلة وعى على صفحة الدار فى الفيسبوك.



واقترح د. محمد عيد خلال مشاركته عمل خط ساخن أو دورات تدريبية يشارك فيها المتخصصون فى علاج الإدمان بالصندوق مع أمناء الفتوى للرد على تساؤلات الراغبين فى الإقلاع عن الإدمان وتقديم النصح لهم.

كما طالبت د. آية محمد بتحقيق قواعد فى الحوار، منها: قبول الآخر، وعدم الحكم المسبق عليه، وكذلك رفض وعلاج التسلط الأبوى القائم على الزجر والعنف، كما ثمنت وعى علماء الفتوى بالدار بنصحهم لبعض المرضى النفسيين باللجوء إلى الطبيب النفسى للعلاج.

واقترحت د. منى لملوم التوسع فى عمل فيديوهات قصيرة للرد على أسئلة الأطفال غير المألوفة.

وقدم د. رامى عطا صديق عدة مقترحات، منها تنظيم صالون ثقافى دورى فى الدار تحت رعاية المفتى، مع ضرورة إعداد منهج تربوى لنشر ثقافة الحوار.

وطالبت د. سها أحمد بضرورة اطلاع المتصدر للفتوى على الثقافة النفسية للرد بصورة أفضل على بعض المشكلات الدينية ذات البعد النفسى، أو على الأقل وجود تعاون بين المتخصصين فى علم النفس وعلماء الفتوى.

وثمنت د. نسرين محمد عبد العزيز دور الدراما الرشيدة والهادفة فى تفعيل ثقافة الحوار والاعتذار.

وقالت د. أمل كامل: إن فكرة عمل المعارض المتحركة كمعرض مركز سلام فكرة رائعة وعبقرية، وهى فكرة لا تعتمد على السلطوية أو الإجبار.



وطالب د. يسرى مصطفى بأن تكون وحدة حوار بمثابة بيت خبرة، مع ضرورة الاهتمام ببعض القضايا كقضية ثقافة الاستهلاك.

وثمن الإعلامى حسن الشاذلى رؤية فضيلة المفتى وفكره، كما رحب بفكرة وحدة حوار، وأن تتوسع الوحدة فى أعمالها، وأن تتفرع محاورها إلى ورش فرعية، مطالبا بأن يكون بعد الحوار اتصال وبعد الاتصال تواصل، وبعد التواصل وصل جميل.

كما استمع الحضور إلى تجارب وشهادات بعض الشباب الذين تعاملوا مع الوحدة واستعرضوا ما استفادوه منها.

كما اقترحت هبة صلاح عمل قاموس متخصص يضم المصطلحات المثارة على السوشيال ميديا، يمثل انفرادا للمركز.

ومن ناحيته أكد فضيلة الدكتور على عمر -مدير قطاع الشئون الشرعية بدار الإفتاء المصرية- أن فى الدار باحثات من طراز فريد، ومنهن من يشاركن فى وحدة حوار، وأن دار الإفتاء المصرية رائدة فى صقل وتدريب الباحثات، كما أسهبت الدكتورة هبة صلاح فى عرض جوانب الخبرة التى تكتسبها الباحثات فى دار الإفتاء فى كل التخصصات والمجالات المتعلقة بالجانب الشرعى.

وأكد د. مصطفى عبد الكريم -مدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء- أهمية تكامل كل المنظومات والمؤسسات فى نجاح مبدأ الحوار، مشيرا إلى أن المجهود الفردى لا يقدم النتيجة المرجوة.

وثمن الشيخ حسن أنور -الباحث الشرعى بالدار- فكرة وحدة حوار، مؤكدا أهمية تحديد النموذج المعرفى الذى يمكن أن ينطلق منه أى برنامج، وهو ما سلكته وحدة حوار.

وأثنى الشيخ محمود شحاتة -الباحث الشرعى بدار الإفتاء- على مواكبة وحدة حوار للتطورات السريعة والمتلاحقة التى يشهدها العالم، ومنها اعتمادها على الوسائل الحديثة، مؤكدا أن هناك خطين عريضين يمكن الانطلاق منهما؛ الأول: التقعيد المعتمد على الأصول والتراث، والخط الآخر: مواكبة التكنولوجيا، وهو ما طبقته وحدة حوار فى برنامجها.

وفى نهاية المناقشات والحوارات استعرض الشيخ فهمى عبد القوى -أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية- بعض المستفادات التى تمت مناقشتها، وكذلك بعض التوصيات، منها: تشكيل لجنة استشارية من خبراء علم الاجتماع وعلم النفس، وتأسيس مجلة إلكترونية بعنوان "مجلة حوار"، فضلا عن إصدار دليل إرشادى للآباء والأمهات للتعامل الرشيد مع الأبناء، وغيرها من التوصيات.

واختتم الدكتور على عمر مدير قطاع الشؤون الشرعية بدار الإفتاء المصرية الورشة بتقديم الشكر لكل الحضور والمنظمين، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ جدول الأعمال، وضرورة أن ينعقد اجتماع دورى لوحدة حوار.