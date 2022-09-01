نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الجامعات الأهلية في مصر نموذجا جديدا يتم تطبيقه للمرة الأولى في عدد من الجامعات التي تم إطلاقها هذا العام، وبعد ان تم فتح باب التقديم على هذه الجامعات خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى يوم امس، اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ظهور نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال كل ما يهمكم عن خطوات الاستعلام عنها فتابعونا.

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي منذ بضعة ساعات عن اعتمادها لنتيجة تنسيق الجامعات الأهلية لهذا العام، ويمكن للطلبة الاستعلام عنها عن طريق اتباع الخطوات التالية :

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لتنسيق الجامعات.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري بالإضافة إلى الرقم القومي، واختيار نتيجة تنسيق الجامعات الاهلية.

تظهر للطالب الجامعة التي تم قبوله بها.

الجامعات الاهلية في مصر

أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء الدراسة في 12 جامعة اهلية على مستوى الجمهورية للمرة الأولى وهم:

اسيوط الأهلية.

المنصورة الاهلية.

بني سويف الاهلية.

الإسكندرية الاهلية.

حلوان الاهلية.

الزقازيق الاهلية.

بنها الاهلية.

الإسماعيلية الجديدة الاهلية.

جنوب الوادي الاهلية.

المنوفية الاهلية.

المنيا الاهلية.

شرق بورسعيد الاهلية.

مصروفات الجامعات الاهلية 2022

هذا ويذكر أن كل جامعة قد قامت بالاعلان عن قيمة مصروفاتها الدراسية للبرامج المختلفة التي سيتم تقديمها بالجامعة خلال العام الدراسي 2022-2023، كما تم تدوين قيمة المصروفات على طابع التنسيق الخاص بكل كلية، حتى يتعرف عليها الطلاب عند قيامهم باختيار البرامج الدراسية المختلفة بهذه الجامعات.

هذا وسوف نتابع معكم المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده لتوضيح نسب القبول في الجامعات الأهلية المختلفة والذي من المقرر عقده اليوم، كما سيتم الإعلان عن نتائج تقليل الاغتراب لطلبة وطالبات المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة.