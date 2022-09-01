وزارة القوى العاملة : بدء التدريب المهني على مهن مطلوبة لسوق عمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 10:25 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بشأن بدء التدريب المهنى المجانى لـ 16 متدرب ومتدربة على مهنة " جليس ورعاية ذوى القدرات الخاصة والمسنين " ، وذلك بمركز النهضة للتدريب بالمحافظة .

وقال هشام ذكى مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا في تقريره ، ان عملية التدريب تحت إشراف مديرية القوى العاملة وإدارة التدريب المهنى التابعة لها ، لتدريب الشباب على أحد المهن المستحدثة المطلوبة بسوق العمل داخل المحافظة والتى أزداد الطلب عليها من العديد من المنشآت .

واوضح مدير المديرية ان البرنامج التدريبي يتضمن مجموعة من الموضوعات منها : التأهيل المهني لذوي الإعاقة ، والإطار العام للتأهيل ، وأنظمة تقديم الخدمة لذوي القدرات ، والاتجاهات الحديثة فى التأهيل والتنمية المستدامة ، ومفاهيم أساسية فى مجالى الإعاقة والتأهيل .