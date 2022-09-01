عاجل- اعتماد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة (موعد الإعلان والرابط)

جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى 157 ألفا و930 طالبا وطالبة، حضر منهم 156 ألفا و88 طالبا - طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفا و475 طالبا وطالبة بنسبة 88.7%.
وأوضحت الوزارة، أن الإعلان عن نتيجة الدور الثانى عبر الموقع الإلكترونى للوزارة خلال ساعات.
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