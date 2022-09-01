قناة السويس.. جولة جديدة من 5 ساعات تضيف للتفوق المصرى عالميا

جدة - نرمين السيد - إنجاز مصرى جديد، سطره رجال هيئة قناة السويس، يضاف للتفوق المصرى عالميا، بنجاحهم خلال 5 ساعات وتحديدا من الساعة الـ7 أمس الأربعاء، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، فى تعويم ناقلة بترول، بعد جنوحها وتسببها فى توقف حركة الملاحة فى القناة.





معلومات عن ناقلة البترول الجانحة

وأعلنت هيئة قناة السويس، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة، فى إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود affinity التى ترفع علم سنغافورة، وتحمل 64 ألف طن، وجنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة، بسبب عطل فنى بدفة السفينة، تسبب فى فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.

المتحدث باسم قناة السويس، جورج صفوت، قال فى تصريحات صحفية، إن السفينة هى ناقلة نفط قادمة من البرتغال ومتجهة لميناء ينبع السعودى، وواجهت مشكلة فى أنظمة التوجيه، وجنحت بشكل طفيف وتوقفت حركة الملاحة لفترة وجيزة.

وذكر أن مشكلة السفينة استغرقت 5 ساعات من الساعة 7 و15 دقيقة مساء، حتى الساعة 12 و10 دقائق صباحا تقريبا.

تشكيل مجموعة عمل

وبحسب الهيئة، فإنه فور الحادث، تشكلت مجموعة عمل بقيادة رئيس الهيئة، ومراقبى الملاحة، وجرى التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ اللازم.

وجرى الدفع بـ5 قاطرات، وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.

جنوح السفينة إيفرجيفن

ولم تكن المرة الأولى التى تجنح فيها سفينة فى قناة السويس، وشهدت فى مارس 2021، جنوح السفينة "إيفر جيفن"، إحدى أكبر سفن الحاويات، ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويمها أيضا.