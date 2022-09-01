«حياة كريمة».. «الصحة» تطلق 54 قافلة طبية مجانية

جدة - نرمين السيد - وبدوره أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يجرى توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القوافل تضم التخصصات الطبية كافة، من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

ولفت إلى أنه جرى إطلاق أولى هذه القوافل امس، بمناطق الحايوة شرق مركز اخميم محافظة سوهاج، ومركز طبى بالأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، وبنى عقبة مركز ببا محافظة بنى سويف، والكرابلة مركز إدفو غرب محافظة أسوان، وكفر بنى غريان مركز قويسنا محافظة المنوفية، وعزبة أبو الفتح مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، وبلنصورة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، ووادى تال - وادى غرندل مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، والجفيرة مركز الضبعة محافظة مطروح، والعزب مركز دشنا محافظة قنا، وشبرا اليمن مركز زفتى محافظة الغربية، منوها بأن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع ‏أنه سيجرى إطلاق قافلة طبية أخرى يومى 1 و2 سبتمبر بمركز الحى 15 القديم بالعاشر محافظة الشرقية، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى بمناطق وادى الرملة - وادى البدع مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وميت بدر حلاوة مركز سمنود محافظة الغربية، وبنى سلامة مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، فى يومى 2، و3 من الشهر نفسه.

وأوضح أنه سيجرى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومى 3 و4 سبتمبر بمناطق البهسمون مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، والكولا مركز اخميم محافظة سوهاج، والحماد مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، والحى الأول مركز العبور محافظة القليوبية، وبلوط مركز القوصية محافظة أسيوط، والعزب مركز الفيوم محافظة الفيوم.

وجدد الإشارة إلى إطلاق قافلتين طبيتين، يومى 4 و5، بمنطقتى الوفاء حى العامرية محافظة الإسكندرية، وغرب سهيل محافظة أسوان، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى بمناطق النجوع قبلى مركز اسنا محافظة الأقصر، وكمركز طبى المحروسة حى السلام تانى محافظة القاهرة، وميت أبو خالد مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ومدرسة قرية الأمانى مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، ودير أبوحنس مركز ملوى محافظة المنيا، وشبرا السلام مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وعبدالعظيم زاهر مركز وادى النطرون محافظة البحيرة، وذلك يومى 5 و6 من شهر سبتمبر.

ومن ناحيتها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيجرى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى، بمناطق بنى هلال مركز القوصية محافظة اسيوط، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الاحمر، وابنى بيتك حى 06-أكتوبر محافظة الجيزة، يومى 6 و7 سبتمبر.

وأوردت أنه سيجرى إطلاق 13 قافلة طبية أخرى، يومى 7 و8 سبتمبر بمناطق عبدالسلام عارف مركز التحرير محافظة البحيرة، ووادى ميعر - وادى أبو حجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء، والإبراهيمية البحرية مركز كفر سعد محافظة دمياط، وجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، والنواهض مركز ابو تشت محافظة قنا، وهاشم عسيرى مركز دار السلام محافظة سوهاج، ومركز طبى بالأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، والبصالى مركز كوم امبو محافظة اسوان، والمعهد الازهرى بالشلوفة مركز حى الجناين محافظة السويس، وحاجر بنى سليمان محافظة بنى سويف، وكفر ميت العبسى مركز قويسنا محافظة المنوفية، وتفتيش الجميزة مركز السنطة محافظة الغربية، والأربعين 3 مركز باريس محافظة الوادى الجديد.

واستطردت أنه سيجرى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومى 8 و9 سبتمبر بمنطقتى الخلايلة مركز صان الحجر محافظة الشرقية، وادالديت – سرارة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر.

واختتمت بأنه سيجرى إطلاق 6 قوافل يومى 9 و10 سبتمبر بمناطق وادى مكتب - وادى النديه مركز ابو رديس محافظة جنوب سيناء، والركابية مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والحارة حى الواحات البحرية محافظة الجيزة، وبغداد مركز باريس محافظة الوادى الجديد، والروضة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والبندرة مركز السنطة محافظة الغربية.