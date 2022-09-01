نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. رابط التسجيل وموعد الإعلان

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وبدأ الطلاب وأولياء الأمور، البحث عن رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتحويل وتقليل الاغتراب 2022، بين الكليات الجامعية والمعاهد، وآخر موعد لتقليل الاغتراب، فور معرفة نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتحويل وتقليل الاغتراب

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2022، راغبى التحويل من كلية لأخرى وتقليل الاغتراب 2022، الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكترونى، www.tansik.egypt.gov.eg لتقليل الاغتراب 2022، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

نسبة قبول رغبات تقليل الاغتراب 2022

ويجري قبول رغبات تقليل الاغتراب، في حدود نسبة 10% من أعداد الطلاب، بالكلية المرغوب التحويل إليها، وتكون الأولوية في التحويل للطالب صاحب المجموع الأعلى.

موعد انطلاق وإغلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2022

وانطلقت مرحلة تقليل الاغتراب 2022، لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، السبت الماضى 27 أغسطس، وأغلقت أمس الأربعاء 31 أغسطس.

غلق باب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب 2022

وقررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، غلق باب تسجيل الرغبات لمرحلة تقليل الاغتراب 2022، وفقًا للضوابط والقواعد التى حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2022، مشيرة إلى ظهور النتيجة عقب 72 ساعة من غلق باب تسجيل تقليل الاغتراب 2022 لطلاب الثانوية، عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt، أى يوم 3 سبتمر أو 4 بحد أقصى فى حال مد التقديم يوم واحد.