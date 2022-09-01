جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 201 لسنة 2022 بالموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2021.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهورى بالموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.