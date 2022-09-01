قرار الرئيس بزيادة دعم البطاقات التموينية يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "انطلاق حملة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين اليوم.. القوى السياسية تشيد بقرار الرئيس زيادة دعم بطاقات التموين إلى 300 جنيه"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بزيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100 جنيه، وبدء حملة إجراءات الحماية الاجتماعية، التى تصل إلى مليون أسرة، اعتبارا من اليوم.

ولاقت توجيهات الرئيس ترحيبا واسعا وإشادة من القوى السياسية ورؤساء الأحزاب، مؤكدين أن الرئيس يقف دائما بجوار المواطن المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكدت القوى السياسية ونواب البرلمان أن حماية الفئات الأكثر احتياجا باتخاذ مزيد من الإجراءات التى توفر لهم مظلة اجتماعية، تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية والمادية عن كاهل ملايين الأسر المصرية، وتحقيق الأمان الغذائى، وتوفير السلع الإستراتيجية بأسعار مخفضة. كما أشاروا إلى أن القرارات تعبر عن إرادة واضحة لتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية، وحماية السلام الاجتماعى.

ومن جهته، ثمن ممثل الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ، توسع الرئيس السيسى فى إجراءات الحماية الاجتماعية، مؤكدا حرص الرئيس الذى لا ينقطع على دعم كل المواطنين، وتوفير حياة آمنة وكريمة لهم عبر سلسلة من القرارات الرئاسية المتتالية خلال مدة قليلة، وهو ما لاقى صدى هائلا بين جموع المواطنين.

وتحت عنوان "فى كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة للجنة الفنية الثامنة للاتحاد الإفريقى.. ‬ السيسى: حققنا نقلة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد حرص واهتمام الدولة المصرية بالعمق الإفريقى، والمساهمة الفاعلة فى تحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا 2063، وترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون بين دول القارة بما يحقق رفاهية شعوبها.

وأوضح الرئيس، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمام الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقى، أن استضافة مصر لاجتماعات الدورة التى تدور حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، تعكس التزامها بكل ما يحقق رفعة شأن القارة الإفريقية، مؤكدًا سعى مصر لوضع كل خبراتها سواء من النواحى التنموية والحضرية والاقتصادية أو الأمنية والسياسية لخدمة الدول والحكومات الإفريقية، حيث تعد البنية التحتية والنمو الحضرى وإتاحة الفرص لـ حياة كريمة للمجتمعات المحلية، هى الأساس لمجابهة التحديات التى تواجهها إفريقيا.

وتحت عنوان "الرئيس يشهد أداء اليمين الدستورية لرئيس النيابة الإدارية "، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المستشار عدلى عبدالفتاح زايد أدى اليمين الدستورية رئيسا لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، فى القصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.

كما منح الرئيس السيسى المستشار عزت أبوزيد عبدالرحمن، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرا لخدماته الجليلة للدولة.

وتحت عنوان "مدبولى: توجيه الوزراء باستكمال خطط الدولة وتحسين الخدمات للمواطنين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولی، رئيس مجلس الوزراء، أكد حرصه على عقد اجتماعات دورية مع الوزراء الجـدد فـى الحـكـومـة.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسى لـ أهلا مدارس"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، افتتح المعرض الرئيسى لسلسلة معارض "أهلا مدارس"، والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، يرافقه كل من د.على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلى الغرف التجارية، ومسئولو الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ من أجل المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر؛ جراء التداعيات السلبية التى خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، والتى نتج عنها آثار اقتصادية سيئة طالت مختلف مناحى الحياة فى دول العالم ومصر.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتى تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة على مختلف المعروضات.

وقال رئيس الوزراء: "أحرص كل عام على المشاركة فى افتتاح معرض أهلا مدارس ، وكل عام أزداد سعادة بحجم تواجد الشركات المصرية، حيث يشارك فى المعرض هذا العام نحو 200 شركة مصرية، تعرض مختلف المنتجات المتعلقة بأبنائنا الطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك استعدادا لاستقبال عام دراسى جدید".

وتحت عنوان "الحكومة: 1000 جنيه سعر إردب القمح بدءا من الموسم المقبل"، ذكرت صحيفة "الشروق" أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه الأسبوعى، أمس، على اعتماد السعر الاسترشادى للقمع، بحيث يكون سعر الإردب 1000 جنيه، الموسم المقبل الخاص بتوريدات عام 2022، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والتى تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة.

وذكر المجلس فى بيانه أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التى أدت إلى زيادات غير مبررة فى أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما بشكل عبنا على المواطن المصرى كمستهلك أخذا فى الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها.

وفى صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "رئيس الأركان يبحث مع نظيره اليونانى العلاقات العسكرية المشتركة"، ذكرت الصحيفة أن الـفـريـق أسـامـة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الـفـريـق أول كـونـسـتـانـيـنـيـوس فـلـورس رئيس هيئة الأركـان العامة للقوات المسلحة اليونانية والـوفـد المـرافـق لـه وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

تناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات فى مجال الدفاع والأمن والسلم من أجل مواجهة التحديات الأمنية التى تواجه البلدين فى منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط.

وأكد رئيس أركـان حـرب القوات المسلحة أن التعاون العسكرى بين البلدين يهدف إلى تشجيع السلام والاستقرار فى المنطقة، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط يتطلب التعاون المشترك والدائم فيما بين البلدين. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية على أهمية استمرار التنسيق بين مصر واليونان فى المجال العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة للجانبين فى ضوء العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان.