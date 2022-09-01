أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

جدة - نرمين السيد - واشنطن

يلقى الرئيس الأمريكى جو بايدن خطابا حول "استمرار المعركة من أجل روح الأمة وتهديد الديمقراطية ومكانة بلاده عالميا" أمام قاعة الاستقلال بمدينة فيلاديلفيا بولاية بنسلفانيا.

الجزائر

يُجرى وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، زيارة رسمية إلى مالى تستمر لمدة 3 أيام بناء على دعوة من وزير الخارجية المالى عبد الله ديوب.

الإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للتصوير الفوتوغرافى، بالتعاون مع مؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا، و ذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

القاهرة

تنطلق فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ووفود المهرجان من جميع دول العالم.

الجزائر

يشارك البرلمان الجزائرى فى أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية، والتى تستمر لمدة يومين بمدينة ميدراند بجنوب أفريقيا.

سوهاج

تفتح جامعة سوهاج باب التقديم الإلكترونى للطلاب الجدد للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2022 / 2023م، ويستمر التقديم حتى يوم 10 سبتمبر.

القاهرة

يفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر معرضا للفن التشكيلى بعنوان "تنمية المواهب"، بقاعة صلاح طاهر للفنون بالأوبرا.

القاهرة

ينظم صالون المخرج أحمد فؤاد درويش، ندوة ثقافية بعنوان "الرقص الشعبى فى السينما المصرية" بقاعة سينما الهناجر بدار الأُوبرا المصرية، بحضور عدد من النقاد السينمائيين والكتاب والفنانين.

القاهرة

تقيم مكتبة مصر العامة مهرجانا لأنشطة الأطفال بفرع عزبة البرج تحت عنوان "مهرجان الصيف" ، وذلك خلال يوم كامل مخصص للأطفال به العديد من الفقرات الكثيرة والمميزة.

الإسكندرية

يقيم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلا لفريق دراويش المولوية بعنوان " الليلة الصوفية " بقيادة الدرويش حسين سليمان، و ذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.