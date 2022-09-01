آخر موعد للاشتراك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 7 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - تم فتح باب التقديم فى "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" التى تنظمها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة، ووزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة، وهى مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البُعد البيئى وآثار التغيّرات المناخية.





وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بيان، اليوم الخميس، أن المبادرة تستهدف 6 فئات هى:

- المشاريع الكبيرة الحجم

- المشاريع المتوسطة

- المشاريع المحلية الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة)

- مشاريع الشركات الناشئة

- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح

- المشاريع التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيّر المناخ والاستدامة

شروط المشاركة وآلياتها

يتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات، على أن تستوفي المشاريع كل الشروط التالية:

- أن يكون المشروع أخضرًا وذكيًا طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة

- أن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/تختص بالمرأة)

- أن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله، أو تم تنفيذ نموذج تجريبي، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبّي احتياجات ملحّة في المحافظة، أو يتضمن عنصر ابتكاري

- أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشارك بها

ويتم اختيار 6 مشاريع على مستوى كل محافظة وفقًا للفئات والمعايير المحددة، ثم يتم اختيار ثلاثة مشاريع من كل فئة بإجمالي 18 مشروع على مستوى الجمهورية.

ويتم الإعلان عن المشاريع الفائزة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ المنعقد في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

وآخر موعد للتقديم فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يوم 7 سبتمبر من هنا.