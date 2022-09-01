للتشهير بأسرتها.. ضبط عامل نشر مكالمة فيديو مخلة مع فتاة بحلوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 08:25 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"،متضمناً قيام فتاة بالتجرد من بعض ملابسها عبر مكالمة فيديو مع أحد الأشخاص ، وكذا صورة لهما بدون ملابس .

أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) وكذا تحديد هوية الفتاة المشار إليها (مقيمة بذات العنوان) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صاحب الحساب وبمواجهته قرر بوجود علاقة بينه وبين الفتاة المشار إليها وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها ذلك ، وقيام نجل عم الفتاة (سائق توك توك ) بإستدارجه لمحل سكنه والتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وتصويره بدون ملابس لإجباره على ترك نجلة عمه وتهديده بنشر الفيديو ، مما أثار حفيظته فقام بنشر الصور والفيديوهات للتشهير بالمذكورة وعائلتها إنتقاماً منه ، وأمكن ضبط (نجل عم الفتاة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وبإستدعاء الفتاة المذكورة أيدت ما سبق وإتهمت المشكو فى حقه بالتشهير بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.