حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 2-9-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 08:24 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2-9-2022

مهنياً: تنجز اليوم الكثير من الأمور التي كانت مؤجلة وتواجه مشكلة كبيرة في العمل وتحاول أن تجد لها حلولاً منطقية

عاطفياً: كن جدياً في علاقتك بالحبيب فهو ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغير أسلوبك معه

صحياً: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية

حظك اليوم برج الثور الجمعة 2-9-2022

مهنياً: أنت بارع في مجال عملك فلا تغامر وتغير هذا المجال بسبب الظروف الحالية

عاطفياً: الحبيب دائماً يقف الى جانبك فلا تشكك في حبه وإلا خسرته وخسرت سعادتك

صحياً: ممارسة رياضة اليوغا أفضل رياضة لك في ظروفك العصيبة والمتوترة

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2-9-2022

مهنياً: قدرتك على التكيف مع كل الأجواء من شأنها أن تسهم في فرض وجهة نظرك، وهذا سيضعك تحت الأضواء

عاطفياً: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبراً عن عواطفك الهياجة

صحياً: تستمد من محيطك المتفائل طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2-9-2022

مهنياً: كن أكثر حرصاً على التأكد من صحة المعلومات التي تتلقاها، ولا تصدق كل الإشاعات التى تسمعها في العمل فالحساد كثر حولك

عاطفياً: عليك أن تدرك حاجات الحبيب بشكل أكثر وأن تراعيها، وعليك أن تدرك أن كرامتك أهم من أي شيء

صحياً: ينتابك شعور ما بأنك قد تصاب بمرض خطير، فلكي تطمئن قم بالفحوص الطبية اللازمة

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 2-9-2022

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من خصامات ونزاعات وسوء تفاهم، لذا صحّح بعض الأوضاع بعيداً عن الانتقادات

عاطفياً: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، فإلى متى ستنتظر؟ حين يغزو الشيب مفرقك؟

صحياً: أنت قادر على ضبط أعصابك والتحكم في كل الأمور حولك بفضل هدوئك ورويتك

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 2-9-2022

مهنياً: تحاول أن تعتمد طريقة وأسلوباً جديداً في العمل يساعدك على إنجاز مهامك بوقتها

عاطفياً: راقب تصرفاتك جيدا فأنت تدرك أنك تزعج الحبيب، فحاول أن تعيد النظر اليوم في طبيعة علاقتك به

صحياً: من الصحي والمفيد ممارسة المشي أو الركض أو اتباع نظام غذائي مدروس جيداً

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 2-9-2022

مهنياً: مصاعب وحواجز تتضاعف هذا اليوم، إيّاك أن تيأس، وحتى لو تعرّضت لاستفزاز، لا ترد عليه باستفزاز آخر

عاطفياً: تشعر أنك تحملت الكثير من الحبيب ولكن من دون أن يشعر بالحب الذي تكنّه له

صحياً: كن أكثر دقة في إنجاز واجباتك الرياضية الضرورية ولكن ليس إلى حد الإرهاق

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2-9-2022

مهنيا: يعدك القمر من برج السرطان المائي الصديق بالأفضل، فتنشط الحياة المهنية والاجتماعية، وتكون المفاوضات ناشطة، كذلك المشاركة في المؤتمرات والرحلات

عاطفياً: الحبيب ملّ من تحكمك وامنحه المزيد من الحرية، ولا تكن كثير الانتقاد لتصرفاته فأنت تحرجه

صحياً: مثابرتك المتواصلة على العمل والجلوس مطولاً يدفعانك إلى الإصابة بالإرهاق وبعض التشنجات

حظك اليوم برج القوس الجمعة 2-9-2022

مهنياً: تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد تجاهها، وعليك أن تتخلى عن عنادك فإصرارك على موقفك لن يسبب لك إلا الخسائر

عاطفياً: تنتابك الشكوك اليوم تجاه الحبيب وتشعر أنه تغير معك، لكن البعد لن يكون الحل المثالي بل عليك أن تواجهه

صحياً: أنت معرّض لأمراض المعدة بسبب عصبيتك الزائدة وكثرة ممارسة العمل

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 2-9-2022

مهنياً: قد يتربص بك بعض الزملاء بغية تشويه صورتك، لكنّهم سيفشلون لأنّ صفحتك الناصعة أكبر من مخططاتهم

عاطفياً: عليك أن تحترم آراء الحبيب وأن تأخذ بها وتشعر بالتفاؤل بعلاقتك به وأنك وجدت الشريك المناسب

صحياً: أنت خيالي بعض الشيء وهذا ما يجعلك تواجه بعض التوترات العصبية

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2-9-2022

مهنياً: يوم أكثر ايجابية من السابق وتكون الظروف مناسبة جدّاً وتباشر جديداً في حياتك

عاطفياً: تغيّر الأسلوب وتطرح تحديات وقد تحقق زواجاً ثريّاً او تعرف ربحاً عبر بعض الارتباطات

صحياً: ضعف في النشاط والعافية يحثك على إبداء المزيد من الاهتمام بالشأن الصحي

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2-9-2022

مهنياً: تعيش يوما ايجابيا ومميزا بحيث تعطي الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدّاً، فتبدو سعيداً وفرحاً، وتحصد ثمار ما زرعته

عاطفياً: بعض العقبات تقف عائقاً في طريق علاقتك بالحبيب، وتحاول أن تتأقلم مع هذه العلاقة

صحياً: يمكنك التغلب على التشنجات بإشاعة جو من الفرح في محيطك