كيف تكون درجات الحرارة خلال 6 أيام؟.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة على صفحتها بـ فيسبوك، أنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة حول معدلاتها وتتراوح بين 33، و34، بينما تترواح درجات الحرارة المحسوسة بين 35، و37، مع تزايد نسبة الرطوبة خلال هذه الأيام.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على جميع الأنحاء.

وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط الرياح ليلًا على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. ولفتت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 32 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة. وكشفت الأرصاد عن ظهور السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى أن الفرصة مهيأة لـ سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

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