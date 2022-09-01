كلنا واحد.. انطلاق المرحلة 23 لتوفير المتطلبات المدرسية اليوم

جدة - نرمين السيد - مبادرة كلنا واحد مبادرة كلنا واحد... وتنطلق المرحلة الجديدة من كلنا واحد اليوم، وتستمر لمدة شهر، بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد 2022/2023 لتوفير جميع المتطلبات المدرسية "أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية". وتوفر المبادرة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة. مبادرة كلنا واحد... وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير جميع المتطلبات المدرسية من خلال 814 منفذا، و6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا، بمختلف محافظات الجمهورية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة.

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