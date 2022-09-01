الأرصاد تعلن درجات الحرارة.. وسقوط أمطار على هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط الرياح ليلًا على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 32 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

وكشفت الأرصاد عن ظهور السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى أن الفرصة مهيأة لـ سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 23

أكتوبر 34 24

بنهـا 33 24

طنطا 32 24

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 31 25

دمياط 30 25

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 24

العريش 31 24

الاسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 25

مطروح 29 23

السلوم 29 23

سيوة 37 22

رأس سدر 38 26

نخل 35 22

نويبع 38 27

طابا 37 26

الطور 32 27

شلاتين 39 30

أبو رماد 38 29

حلايب 35 27

رأس حدربة 36 27

رفح 31 24

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 37 28

كاترين 35 20

مرسى علم 38 28

الفيوم 34 24

بنى سويف 35 23

المنيا 36 22

أسيوط 36 22

سوهاج 40 25

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 30

إدفو 42 29

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 40 27