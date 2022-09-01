حكم الجهر بـ البسملة عند قراءة الفاتحة فى الصلاة

جدة - نرمين السيد - حكم الجهر بالبسملة فى الصلاة
وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن الجهر بالبسملة فى بداية قراءة الفاتحة فى الصلاة من المسائل التى اختلف فيها بين العلماء.
وأضافت: "الشافعية وجماعة من العلماء يرون استحباب الجهر بها، وغيرهم من العلماء يرون أن الإسرار بها هو الأفضل.. وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة التى لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة، فالخلاف فيه قريب والشأن فيه واسع".
وتابعت الإفتاء: "فمن جهر بالبسملة فهو حسن، ومن أسرَّ بها فهو حسن، وعلى كل إمام العمل ألَّا يتَعَمَّدَ مخالفة الناس فيما اعتادوا عليه وأَلِفُوه من التَّخَيُّرات الفقهية".
واختتمت دار الإفتاء: "لا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة ونزاع وفُرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذى كانوا يتحلَّون به فى خلافاتهم الفقهية".
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