التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الجامعات الأهلية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى، انتهائه من تنسيق طلاب الثانوية العامة للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية. ويبلغ عدد الجامعات الأهلية 12 جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادى الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بنى سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية). وانتهى مكتب التنسيق إلى قبول 14 ألف طالبا بكافة الجامعات الأهلية الجديدة (12 جامعة أهلية) موزعين على التخصصات العلمية المختلفة، وذلك وفق الحدود الدنيا الآتية للقبول: الطب: 360 درجة بنسبة 87.80%. طب الأسنان: 358 درجة بنسبة 87.32%. العلاج الطبيعى: 356 درجة بنسبة 86.83%. الصيدلة: 353 درجة بنسبة 86.10%. العلوم: 338 درجة بنسبة 82.44%. العلوم الصحية التطبيقية: 338 درجة بنسبة 82.44%. التكنولوجيا الحيوية: 336 درجة بنسبة 81.95%. الألسن: 322 درجة بنسبة 78.54%. التمريض: 321 درجة بنسبة 78.29%. الحاسبات والمعلومات: 320 درجة بنسبة 78.05%. الفنون التطبيقية: 316 درجة بنسبة 77.07%. الإعلام: 315 درجة بنسبة 76.83%. الآداب: 307 درجة بنسبة 74.88%. الهندسة: 292 درجة بنسبة 71.22%. التجارة: 273 درجة بنسبة 66.59%.

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