وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح تصفيات بطولة العالم للبادل 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 12:29 صباحاً -

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل إفتتاح تصفيات بطولة العالم للبادل، والتي تستضيفها مصر للمرة الأولي، خلال الفترة من (١-٣) سبتمبر ٢٠٢٢، علي ملاعب Sr padel بالتجمع، بمشاركة 120 لاعب ولاعبة من 7 دول وهم: "مصر، الإمارات، السنغال، وتايلاند، أستراليا، اليابان، وإيران".

حضر الحفل أحمد الغتوري رئيس الإتحاد المصري للبادل، السيد / أوجي أنطونيو عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبادل، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري للبادل.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن الإتحاد المصري للبادل بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية لإستضافة هذه البطولة، وهي الأولي لمصر، مشيراً إلي أن استضافة بطولة العالم للبادل ستكون نقطة تحول لرياضة البادل في مصر .

أضاف صبحي: "الإتحاد المصري للبادل رغم كونه حديث العهد، إلا أنه استطاع إستضافة تصفيات كأس العالم للبادل للمرة الأولي في تاريخ مصر، وهذه نقطة تحول للعبة من كونها ترفيهية إلي تنافسية .

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي إستضافة مصر أكثر من ١٥٨ بطولة خلال الفترة الماضية، وأهمها بطولة العالم لليد، والتي إستضافتها مصر في ظل انتشار فيروس كورونا، فكانت مصر هي الدولة الوحيدة التي إستضافة بطولة خلال فترة توقف كورونا وتبعها العالم بعدها .

ومن جهته، أعرب السيد / أوجي أنطونيو عضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبادل، عن سعادته بتواجده في مصر، وثقته في الدولة المصرية لما تمتلكه من بنية رياضية متميزة، مشيداً بالجهود التي يبذلها الإتحاد المصري للبادل لتطوير اللعبة السريع ونشرها داخل مصر، موجهاً الشكر إلي وزير الشباب والرياضة المصري علي دعمه للبادل وتصفيات كأس العالم التي تستضيفها مصر بشكل خاص.

ومن جانبه، وجه أحمد الغتوري رئيس الإتحاد المصري للبادل الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي دعمه المستمر للإتحاد خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أن استضافة تصفيات كأس العالم يُعد نقلة جديدة للعبة داخل مصر .

وأضاف الغتوري : "الدكتور أشرف صبحي دائم الدعم لنا وللرياضة المصرية بشكل عام، وللشباب دائما، ونحن نسعي إلي تكوين صورة نخدم بها الرياضة المصرية" .

وأكمل رئيس الإتحاد المصري للبادل: "حلمي الكبير هو رؤية مصر تستضيف أحداث عالمية للبادل، ورؤية منتخبنا المصري بين المنتخبات الكبيرة، ونجحنا في استضافة ٨ بطولات عالمية خلال العام الحالي، وخطة الإتحاد هي الوصول الي تصنيف متقدم عالميا في أسرع وقت".

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم للبادل التي أجراها الإتحاد الدولي عبر برنامج زووم عن وقوع منتخب مصر للرجال في المجموعة الأولى رفقة إيران والسنغال، فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من اليابان وأستراليا والإمارات ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني لدور نصف النهائي.

وعلى مستوى السيدات فجاء منتخب مصر في مجموعة تضم إيران وأستراليا، بينما المجموعة الثانية الإمارات واليابان وتايلاند.

ويضم منتخب مصر للبادل 8 لاعبات وهم مورا اسحاق وليلى النمر وياسمين عبادة وميار توفيق وسلمى صيام ونهى عمرو وإنجي حشيش وفريدة الحلبي، وعلى صعيد الرجال يشارك منتخب مصر بـ 8 لاعبين، وهم أحمد علاء وخالد ناجي وسيف أبو سنة ويوسف حسام وأحمد نظير وعلي زغلول وجورج وكيم وتامر حنه، وتحت قيادة فنية للأرجنتيني بابلو سيستي وكارلوس بوتزوني، المستشار الفني، وعلي مظهر، للأحمال البدنية، وزياد ياسر، المنسق العام.