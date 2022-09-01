وزيرة التخطيط: نسعى لتكرار «حياة كريمة» على مستوى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة للسعيد خلال مشاركتها، اليوم الأربعاء، فى جلسة نقاشية بعنوان "حياة كريمة: مبادرة كنموذج للتحول الريفى الإفريقى" والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة الفنية الثامنة التابعة للاتحاد الإفريقى والمعنية بموضوعات الخدمة العامة، والحكم المحلى، والتنمية الحضرية، واللامركزية، والتى تستضيف مصر اجتماعاتها هذا العام.

وأضافت السعيد أن استضافة مصر لاجتماعات اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقى هذا العام تأتى فى إطار دور مصر المحورى فى تعزيز آليات التعاون الإقليمى والدولى فى كافة المجالات التى تعزز جهود تنمية ورخاء القارة الإفريقية.

وأشارت السعيد إلى أهداف ومحاور مبادرة حياة كريمة وأبرز العوائد الإيجابية المتحققة على المستوى الوطنى، موضحة أنها تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق، فهى تجربة تنموية مصرية شاملة ومتكاملة، وتعد من أكبر التجارب والمبادرات التنموية فى تاريخ مصر، بل والعالم، سواء فى حجم مخصصاتها المالية أو عدد المستفيدين فهى تهدف إلى تغيير وجه الريف المصرى تنمويا إلى الأفضل.

وأوضحت السعيد أن "حياة كريمة" تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق الـمرصوفة والسكن الملائم)، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشرية (تعليم / صحة / خدمات رياضية وشبابية/ خدمات ثقافية)، ودفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل الـمجزى واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الـميسرة للمشروعات الصغيرة، والتوسع فى خدمات التدريب الـمهنى.

وتابعت السعيد أن نطاق المبادرة يتسع ليشمل ما يزيد عن 4500 قرية وتوابعها (كل سكان الريف المصرى ونصف سكان مصر)، لتصل نسبة الـمستفيدين من الـمشروع نحو 58% من إجمالى سكان الجمهورية، يتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تقرب من التريليون جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتى تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وبما يدعم تنفيذ مختلف محاور البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى تم تدشينه فى شهر أبريل 2021 بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمى من خلال تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائق ومنتج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأكدت أن مبادرة حياة كريمة - كمبادرة إنسانية - تسهم أيضا فى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الخدمية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق الـمرأة والطفل وذوى الهمم والشباب وغيره من الفئات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تتميز عن التجارب والمبادرات التنموية الأخرى بما تتضمنه من الحرص على وضع منهجية وأدوات لتقييم الأثر التنموى للمبادرة، خصوصا فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين جودة الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق رضاء وتطلعات المواطنين.

ولفتت إلى أن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" يرتكز على النهج التشاركى، والذى تتبناه الدولة فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، حيث يتم العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية والمجتمع المدنى ممثلا فى مؤسسة حياة كريمة؛ لتوحيد الجهود وتنفيذ مستهدفات حياة كريمة.

وأكدت أنه من المؤشرات التى تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة فى خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات فى القرى التى تغطيها المبادرة، حيث تكلل ذلك النجاح بتسجيلها على منصة مسرعات تحقيق الأهداف الأممية (يوليو 2020) وعلى منصة أفضل الـمممارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم الـمتحدة (UNDESA).

وأوضحت السعيد أن حياة كريمة تعتبر إحدى أهم المبادرات الدولية التى تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة فى المجتمعات الريفية، فى ضوء أن أهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية إفريقيا 2063.

وقالت السعيد إن نجاح مبادرة حياة كريمة يمثل نقطة الانطلاق والدافع الرئيسى وراء حرص الدولة على نقل خبراتها للأشقاء الأفارقة من واقع ما حققته تلك المبادرة الرائدة من عوائد إيجابية على مستوى مختلف الأصعدة التنموية والاقتصادية، حيث ساهم ذلك المشروع التنموى المتكامل فى تعزيز المؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى كنتاج للجهود التنموية التى تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتى تشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، بتحقيق معدلات نمو تصاعدية فى الأعوام الأخيرة، جعلت مصر تأتى ضمن عدد محدود من دول العالم التى حققت نموا موجبا فى ظل جائحة كورونا، بالتزامن مع نجاح جهود الدولة المصرية فى تخفيض نسبة الفقر فى جميع المناطق فى الريف والحضر.

وأشارت الوزيرة إلى أن إسهامات المبادرة امتدت أيضا إلى مجالات التحول الأخضر وتغير المناخ، وذلك لما لهذه الظاهرة من تداعيات على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك ما تشهده من آثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائى، والتعليم، وفرص العمل، حيث جاءت استجابة المبادرة لتلك التحديات من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات الخضراء بنسبة تقدر بحوالى 20٪ من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالى 2021/2022.

وأكدت أن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ ويمثل ضغطا على اقتصاديات تلك الدول، بما فيها مصر، خصوصا مع زيادة التحديات فى ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الإقليمى فى مجال العمل المناخى، فى ضوء استضافة مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 خلال شهر نوفمبر 2022 فى مدينة شرم الشيخ.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن التحديات التنموية المشتركة ومحدودية قدرة الدول الإفريقية على مواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية بشكل فردي هو ما ألهم الدولة المصرية لوضع ملامح مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" (Decent Life for a climate resilient Africa)، المزمع إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف COP 27.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الإفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية فى هذا المجال، من خلال دمج مبادىء وآليات العمل المناخى فى التنمية الحضرية المستدامة فى إفريقيا، عبر اتباع منهجية متكاملة تجمع وتوازن بين التكيف والمرونة والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، بما يتيح الوصول إلى حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة المجتمعات الريفية فى إفريقيا، وتزويدها بالخدمات الأساسية وإتاحة الفرص الاقتصادية والقضاء على الفقر من خلال المشروعات والجهود التنموية الخضراء.

وشددت على الأهمية التى توليها هذه المبادرة الإفريقية الواعدة لتبنى أفضل الممارسات المستمدة من قصص النجاح التى تم تنفيذها بالفعل فى القارة، بالاستعانة بأفضل الخبرات العلمية والموارد والقدرات البشرية المتاحة، مع مراعاة عدم اعتماد نموذج تنموى موحد يطبق على كافة الدول الإفريقية متباينة الاحتياجات والقدرات والأولويات وحجم المخاطر المناخية التى تتعرض لها كل دولة، مشيرة إلى دور مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" فى تعزيز جهود الدول الإفريقية المختلفة لرفع جودة حياة المجتمعات الريفية، وتحسين قدرة إدارة المخاطر والتأهب للظواهر المناخية على مستوى المجتمعات المحلية، من خلال توفير فرص إضافية للأنشطة الاقتصادية الخضراء بما فى ذلك فى مجال الصناعات الزراعية وأنشطة المعالجة وإعادة تدوير المخلفات، ودعم الخدمات الأساسية بما فى ذلك التعليم والصحة.

وأشارت إلى تطلع جمهورية مصر العربية لدعم الدول الأفريقية الشقيقة لتلك المبادرة، ومشاركتهم الفاعلة فى جولات المشاورات المقرر عقدها حول المبادرة نهاية شهر سبتمبر المقبل فى القاهرة، حيث ستساهم تلك المشاورات فى تعزيز التوافق والفهم المشترك للمبادرة وبما يمكنها من تحقيق أهدافها، وتحسين جودة الحياة فى المناطق الريفية بأفريقيا، من خلال اتباع النهج الذى يدعم جهود القارة فى مواجهة تبعات ظاهرة تغير المناخ.