أسوان تستعد للمهرجان الدولى السادس للتمور

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، ضرورة تكثيف حملات الدعايا بمختلف المدن والمراكز لتحفيز المزارعيين على المشاركة فب المهرجان الدولى السادس للتمور، ما سيساهم فى التسويق الجيد لمنتجات التمور بأنواعها المتعددة.





جاء ذلك خلال إعلانه اليوم الأربعاء، الاستعدادات الخاصة من أجل إنجاح فعاليات المهرجان والذى سينعقد خلال الفترة (8 - 10) أكتوبر القادم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.2 مليون نخلة.

ووجه عطية المسئولين بعقد ندوات إرشادية للتوعية بأهمية المهرجان، وضرورة تحقيق التكامل بين كافة المشاركين للوصول إلى أفضل مستوى من التجهيز والإعداد بما يساهم فى العرض الراقى والمشرف الذى يليق بالمكانة الحضارية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ فأننا نعمل على تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات مع العمل على تعريف المزارعين بكيفية الحصول على الدعم الفنى لتعظيم المنتج من التمور، فضلا عن آلية ومعايير المشاركة فى المسابقات التى سيتم تنظيمها ضمن فعاليات المهرجان بإجمالى 9 مسابقات.

وأشارت إلى أنه تم تنظيم ندوة إرشادية بقاعة الإرشاد الزراعى بحضور عدد من المزارعيين بقرية أبو الريش قبلى والإدراة الزراعية ورؤساء الأقسام والمهندسين المختصين بالجهات المختلفة للتحفيز والتشجيع لأهمية المشاركة بالمهرجان لما سيحققه من عوائد ومكاسب كبيرة تعود بالنفع عليهم.