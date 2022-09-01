جاء ذلك خلال إعلانه اليوم الأربعاء، الاستعدادات الخاصة من أجل إنجاح فعاليات المهرجان والذى سينعقد خلال الفترة (8 - 10) أكتوبر القادم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.2 مليون نخلة.
ووجه عطية المسئولين بعقد ندوات إرشادية للتوعية بأهمية المهرجان، وضرورة تحقيق التكامل بين كافة المشاركين للوصول إلى أفضل مستوى من التجهيز والإعداد بما يساهم فى العرض الراقى والمشرف الذى يليق بالمكانة الحضارية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ فأننا نعمل على تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات مع العمل على تعريف المزارعين بكيفية الحصول على الدعم الفنى لتعظيم المنتج من التمور، فضلا عن آلية ومعايير المشاركة فى المسابقات التى سيتم تنظيمها ضمن فعاليات المهرجان بإجمالى 9 مسابقات.
وأشارت إلى أنه تم تنظيم ندوة إرشادية بقاعة الإرشاد الزراعى بحضور عدد من المزارعيين بقرية أبو الريش قبلى والإدراة الزراعية ورؤساء الأقسام والمهندسين المختصين بالجهات المختلفة للتحفيز والتشجيع لأهمية المشاركة بالمهرجان لما سيحققه من عوائد ومكاسب كبيرة تعود بالنفع عليهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسوان تستعد للمهرجان الدولى السادس للتمور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.