ليفربول يقتنص فوزا قاتلا من أنياب نيوكاسل 2-1 فى الدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:25 مساءً - اقتنص فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح فوز قاتل على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

افتتح أهداف المباراة ألسكندر إيزاك في الدقيقة 38 من عمر المباراة لصالح نيوكاسل يونايتد قبل ان يتعادل روبرتو فيرمينو في الدقيقة 61 لصالح نادي ليفربول ويضع كارفيليو الثاني في الدقيقة 97.

ونجح الفرعون المصري محمد صلاح في صناعة هدفي المباراة لصالح فريق ليفربول ليصل الى المساهمة التهديفية رقم 5 خلال الموسم الحالي بواقع هدفين و3 أسيست.

بهذه النتيجة ارتقى فريق ليفربول الى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين وخسارة واحدة والتعادل في 3 وتسجيل 15 هدفاً وتلقي 6 أهداف.

بينما تواجد نيوكاسل في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي جمعها من الفوز في مباراة وخسارة مثلها والتعادل في 3 لقاءات وتسجيل 7 أهداف وتلقي 6.

وتاريخياً التقى فريقا ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد قبل مباراة اليوم في 54 مباراة استطاع خلالها الريدز في الفوز خلال 31 مباراة والتعادل في 12 وخسارة 11 لقاء.

وسجل نادي ليفربول 109 هدفاً بينهم 4 ضربات جزاء نجح في تسجيلها بينما سجل نيوكاسل 57 هدفاً بينهم ضربة جزاء واحدة.

وخرج نادي ليفربول في 12 مباراة بشباك نظيفة خلال مواجهات الفريقين، مقابل ثمانية فقط لنادي نيوكاسل يونايتد.

فيما حصل لاعبو ليفربول على 69 إنذارا أصفر وحالتي طرد، مقابل 74 كارت أصفر للاعبي نيوكاسل و12 حالة طرد.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي يوم السبت 30 إبريل الماضي على ملعب "سانت جيمس بارك" وانتهت بفوز الريدز بهدف سجله الغيني نابي كيتي.

بينما فاز ليفربول في آخر مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد بين الفريقين بثلاثة أهداف لهدف يوم الخميس 16 ديسمبر الماضي، وسجل خلالها محمد صلاح هدف الريدز الثاني في الدقيقة 25.

وخاض فريق ليفربول المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إيليوت، جوردون هندرسون، كارفاليو.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.

بينما خاض نيوكاسل المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: تريبير، فابيان تشار، دان بورن، مات تارجت.

خط الوسط: لونجستاف، جو ويلوك، خولينتون.

خط الهجوم: ألميرون، ريان فريز، ألسكندر إيزاك.