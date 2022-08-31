محافظ بنى سويف يؤكد أهمية «حياة كريمة» فى تحسين البنية الأساسية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لا سيما وأنها تشمل كافة مناحى حياة المواطن وكل الخدمات التى يتعامل معها بشكل أساسى، وتحسين خدمات البنية الأساسية من تعليم وصحة ومياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق والاتصالات والنظافة والبيئة وغيرها.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجنة الوحدة المركزية للمبادرة من وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ والدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام المبادرة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه كلف مسؤولى الوحدات المحلية والقروية والقطاعات المعنيين بإعداد خطة عمل شاملة عن المشروعات المطلوبة ومتطلبات ومراحل التنفيذ والجدول، بالتزامن مع عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى مع الأهالى داخل تلك القرى حتى يتسنى الوقوف على أهم وأبرز المطالب والاحتياجات لسرعة تنفيذها طبقا للأولويات.

وبحث المحافظ خلال اللقاء الإجراءات والخطوات المبدئية اللازمة للتحضير لتنفيذ حزمة من مشروعات المبادرة فى جميع القطاعات الخدمية بمركز الواسطى ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، والتى سيتم البدء فيها قريبا بجانب استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى والجارى تنفيذها بقرى مركزى ببا وناصر وتشمل 66 قرية بالمركزين.

وبحث الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بتقديم الدعم الفنى المتعلق باستمارات بيانات المشروعات المزمع تنفيذها، والتى تشمل استيفاء بعض البيانات والمعلومات عن الوضع الحالى لأماكن ومناطق المشروعات المقررة من حيث توافر المنشآت والخدمات الرئيسية والأساسية، وبيان دور المشروع فى الخطة التنموية للمحافظة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبعض التفاصيل المرتبطة بالمشروع من النواحى الجغرافية والطبيعة الديموغرافية وما يمتاز به الموقع المقرر إقامة المشروع بها من حيث قربه من ثروات أو موارد طبيعية؛ وتحديد مدى مساهمة المشروع فى تلبية الطلب على الخدمات العامة بموقع المشروع حتى 2030.