التضامن تكشف موعد صرف مساعدات لـ300 ألف أسرة من الأولى بالرعاية

وقالت نيفين القباج، خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم الأربعاء، إن التحالف الوطنى سيبدأ غدا صرف مساعدات إلى 300 ألف أسرة من الأولى بالرعاية، وزيادة الدعم النقدى حتى 22 مليار جنيه، وذلك بخلاف ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أبريل الماضى بدعم 450 ألف أسرة.
وأشارت إلى أنه تم زيادة أكثر من مليون أسرة فى المساعدات الجديدة فى الدعم الذى سيبدأ تطبيقه من الغد، وستصل قيمته إلى حوالى 25 مليار جنيه، مؤكدة أن أسر تكافل وكرامة مستمرون فى صرف المساعدات الجديدة، معلنة أنه سيتم صرف 100 جنيه لأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه فى شكل حزمة استثنائية لمدة 6 أشهر.
وكشفت وزيرة التضامن الإجتماعى عن الاستعداد لتطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية بداية من الغد وذلك تحت إشراف مجلس الوزراء إلى جانب وجود تنسيق بين وزارة التضامن والتعليم والتعليم العالى بخصوص دعم الطلاب الذين يمرون بظروف صعبة.
وأضافت الدكتورة نيفين القباج أنه سيتم إضافة أصحاب الإعاقات الشديدة إلى برامج الحماية الاجتماعية، علما بأن كل الحاصلين على الحزمة الاجتماعية من برنامج تكافل وكرامة لا يتحملون أى مصروفات مالية حتى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى.
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