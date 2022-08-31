وزير التنمية المحلية: مصر تعمل على تمثيل إفريقيا بصورة مشرفة بقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مصر تعمل حاليا على أن تمثل أفريقيا خير تمثيل وبصورة مشرفة فى قمة المناخ cop27 القادمة بمدينة شرم الشيخ وأن يصل صوت أفريقيا وموقفها الموحد بقوة خلال تلك الاجتماعات باعتبارها المنطقة الأكثر تأثرا بقضية تغير المناخ برغم مساهمتها الضعيفة فى تفجر هذا التحدى العالمى الهام.





جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية فى الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة الثامنة للاتحاد الإفريقى حول الخدمة العامة والحكومات المحلية بالقاهرة بحضور السفير بانكولى أدياو، مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقى وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة ونوابهم وكبار المسئولين.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر للأشقاء الوزراء ورؤساء وفود الدول الأفريقية على المشاركة الفعالة والإيجابية فى أعمال الدورة الرابعة للجنة الثامنة بالاتحاد الأفريقى، مؤكدا تطلع الجميع لتحقيق الأهداف المأمولة والعمل جاهدين لمعاونة المكتب التنفيذى للجنة فى تنفيذ مقررات وقرارات اللجنة خلال فترة ولاية المكتب التنفيذى الجديد.

وأكد وزير التنمية المحلية أن نقطة انطلاق المرحلة المقبلة هى إعلان القاهرة الذى قام الجميع بإقراره اليوم فى ختام هذه الاجتماعات الفعالة والمثمرة التى عقدت على مدار يومين على مستوى الخبراء والمتخصصين وعقدت أعمالها اليوم على المستوى الوزارى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك ايضا العديد من التحديات الهامة التى تناولها إعلان القاهرة ومن بينها التحول الحضرى المستدام، وقيم ومبادئ التنمية الحضرية والمستوطنات البشرية المستدامة، والمجلس الأعلى للسلطات المحلية وغيرها من الموضوعات الهامة والحيوية التى سنعمل على إيجاد حلول لها ودفع مسيرة العمل المشترك فى القارة الإفريقية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ولفت هشام آمنة أن ما تضمنه إعلان القاهرة من التقدير وإعلاء شأن مبادرة مصر الرائدة "حياة كريمة" وملاءمتها للتطبيق فى كافة أرجاء القارة وتبنيها كواحدة من أهم مبادرات التنمية الريفية، موضحا أن توافق أعضاء اللجنة على دور السلطات والحكومات المحلية فى مواجهة ظاهرة تغير المناخ متجهين فى الأشهر القادمة نحو قمة المناخ لتعبير عن فهمكم المعمق بأن كل التحديات تواجه على المستوى المحلى.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الإعلان تضمن الترحيب باستضافة مصر للمؤتمر الأفريقى الأول للمخلفات الصلبة، ودعوة مصر لحضور مؤتمر حول اللامركزية وتجاربها ونماذج نجاحها فى تنفيذها وتحقيق أهدافها فى التنمية المستدامة.