وزير التموين: مد فترة إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق ‏الأسعار

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا يقضى بإعفاء أصحاب البطاقات ‏التموينية من فروق الأسعار، لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد ‏الزائدة على بطاقة الدعم لشهر آخر، اعتبارا من 1-9 حتى 30 – 9-2022.





وأشار القرار إلى، أن هذا القرار ياتى لأعطاء فرصة للمواطنين للتقدم بأنفسهم طواعية لخصم الأفراد الزائدة على بطاقاتهم التموينيه، كما أن القرار يأتى للحيلولة دون توقيع اى غرامات على المواطنين. وصرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال أن قرار المد هو للشهر الثالث على التوالى، مشيرا إلى ان هذه ‏الاجراءات تأتى للتسهيل على المواطنين لضبط عمليات صرف الخبز ‏والسلع للمواطنين. ولفت إلى أن عدد البطاقات التموينية تصل إلى 23 مليون بطاقة ‏يستفيد منها 64 مليون مواطن، منها خبز وسلع تموينية، وما يقارب ‏الـ71 مليون مواطن مستفيدون من الخبز.

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