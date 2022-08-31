محافظ الشرقية يؤكد أهمية دور الهيئة العامة لقصور الثقافة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأربعاء، على دور الهيئة العامة لقصور الثقافة فى تقديم العروض المسرحية المختلفة للأطفال ولجميع الفئات السنية حيث يعد المسرح أحد أذرع القوة الناعمة التى تسهم بشكل كبير فى التأثير المباشر فى تشكيل الوعى وتطوير وبناء المجتمع.





وثمن محافظ الشرقية، فى بيان اليوم، جهود وزارة الثقافة ومساعيها التنويرية المتميزة فى إثراء الحياة الثقافية والإبداعية بالمحافظة، موجها بضرورة دعم كل أشكال الإبداع وتقديم أعمال فنية وثقافية ترسخ هويتنا المصرية والعربية وتأكيد عاداتنا وأخلاقنا الحميدة. ومن جانبه، أكد أحمد سامى خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية أن الفرع قام بتقديم فعاليات برنامج (المسرح المتنقل) على مدار يومين من مركز شباب قرية منية المكرم بفاقوس بحضور أمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى ومحمد على مدير قصر ثقافة فاقوس وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة فاقوس. وأوضح مدير عام فرع ثقافة الشرقية أن الفعاليات تضمنت عدد من الورش الفنية للأطفال وفقرات ثقافية وفنية متنوعة شملت أمسيات شعرية لشعراء نادى أدب قصر ثقافة فاقوس وعروض أراجوز للأستاذ مهدى السيد وتريزا فؤاد وأحمد سمير عن دور الطفل فى تطوير منظومة التعليم والسماح له بالتفكير فى المشكلات وطرح الحلول المناسبة لها من وجهة نظره والسماع لمقترحاته ومناقشته فيها حتى لو كانت خيالية.

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