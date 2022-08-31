اعتراض حساب المواطن الخاص بنتيجة الأهلية – اضغط هنا وهنقولك هنعرفك الخطوات خطوة خطوة

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رياض - احمد صلاح - يسعي الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية من محدودي الدخل معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بـ “اعتراض حساب المواطن” الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي.

وأعلن البرنامج مساء أمس الثلاثاء الموفق 30 أغسطس نتائج الدفعة 58 والتي سوف يتم صرف لهم المساعدات النقدية للمواطنين الذين تأثروا بالتغييرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ولذلك بحث بعض المتقدمين عن كيفية اعتراض حساب المواطن