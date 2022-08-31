انت الان تتابع خبر رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. بسرعة اعرفوا الرابط وخطوات الاستعلام والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدء العديد من الطلاب وأولياء الأمور مؤخراً يبحثون عن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وذلك بعدما انتهت أمس الامتحانات والتي أدها العديد من الطلاب، وهي تظهر بمجرد أن يعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهذا للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة.
رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022
ويحصل الطلاب على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 من خلال هذا الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم بمجرد اعتمادها، ويريد أن يعرفها الكثيرين بشكل مستمر حتى يطمئنوا على مستقبلهم والتقديم للالتحاق بالكليات والمعاهد التي توجد في المرحلة الثالثة.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة
- يدخل الطالب على الرابط المخصص من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- النقر على كلمة نتيجة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني.
- ويضع رقم الجلوس في المكان المخصص له.
- ولمعرفة نتيجة الدور الثاني ينقر الطالب على استعلم وسوف تظهر في الحال النتيجة الخاصة بالطلاب.