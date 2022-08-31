انت الان تتابع خبر هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس: مطر وشبورة في هذه المناطق والان مع التفاصيل

وأوضحت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس ستكون بها نشاط للرياح التي سوف تعمل على تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، مضيفة أنه سوف يكون هناك فرص سقوط الأمطار على سلاسل جنوب البحر الأحمر ومناطق من سانت كاترين وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن سوف يكون هناك شبورة مائية على الطرق الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، في الساعات الأول من صباح غداً الأمر الذي يُخفض من الرؤية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 34

السواحل الشمالية العظمى 30

جنوب سيناء العظمى 40

شمال الصعيد العظمى 38

جنوب الصعيد العظمى 43

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس الموافق الأول من سبتمبر لعام 2022، على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلي أنه سوف يحدث تحسن كبير في في الأجواء بالإضافة إلي أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاض طفيف.