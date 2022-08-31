انت الان تتابع خبر نتيجة التحويلات بين المدارس… الحق واعرف مصير ابنك من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ساعات تفصل الكثير من أولياء الأمور عن غلق باب التحويلات بين المدارس اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، ولذلك ارتفعت حركات البحث علي المحرك جوجل حول “نتيجة التحويلات بين المدارس”
ويرغب أولياء الأمور في معرفة نتيجة التحويلات بين المدارس حتي يقوموا بالذهاب لاستكمال باقي الإجراءات قبل انتهاء الوقت الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق عن مد التحويلات بين المدارس حتي اليوم الأربعاء ليكون اليوم الأخير في عملية التحويل.
خطوات معرفة نتيجة التحويلات بين المدارس:
1- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.
2- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج طلبات التحويل.
3- كتابة بيانات الطالب كاملة.
4- كتابة بيانات المدرسة المقيد فيها الطالب والإدارة التعليمية.
5- كتابة بيانات المدرسة الراغب في التحويل إليها والإدارة التعليمية.
6- الضغط على أيقونة عرض الطلب للتأكد من صحة البيانات المدونة.
7- الضغط على كلمة الاستعلام على النتيجة.