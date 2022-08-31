انت الان تتابع خبر نتيجة التحويلات بين المدارس… الحق واعرف مصير ابنك من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ساعات تفصل الكثير من أولياء الأمور عن غلق باب التحويلات بين المدارس اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، ولذلك ارتفعت حركات البحث علي المحرك جوجل حول “نتيجة التحويلات بين المدارس”

ويرغب أولياء الأمور في معرفة نتيجة التحويلات بين المدارس حتي يقوموا بالذهاب لاستكمال باقي الإجراءات قبل انتهاء الوقت الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي.