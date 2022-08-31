انت الان تتابع خبر زيادة السلع التموينية .. ساعات والبطاقات هتنور بالزيادات الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق القرار الخاص بزيادة السلع التموينية بداية من شهر سبتمبر الذي سوف يبدأ غداً الخميس.

وأوضحت الوزارة عن قيامها بإرسال رسالة نصية على بون صرف الخبز إلي المستحقين لزيادة السلع التموينية، وذلك تطبيقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لصرف زيادة استثنائية لضمان الحماية الاجتماعية لمدة 6 أشهر كاملة.





وأشارت الوزارة أن الزيادة الاستثنائية سوف تكون من 100 إلي 300 جنيهاً مصرياً علي البطاقة التموينية وسوف تكون في هيئة سلع وليس أموال.

من جانبه أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن صاحب البطاقة سوف يستطيع شراء السلع الغذائية بقيمة الدعم المخصص له على البطاقة الخاصة به بداية من الشهر القادم.

