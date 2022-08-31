سعر بيع الأرز في الأسواق.. بشرة خير من الحكومة للمواطنين بتحديده

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سعر بيع الأرز في الأسواق تحدده الحكومة

رياض - احمد صلاح - أصدر مجلس الوزراء موافقة على تحديد سعر بيع الأرز في الأسواق، وهذا طبقاً إلى حكم المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارية، والصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وهي التي تنص على أنه “يجوز قرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة”.

وتتابع الحكومة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وتمت ملاحظة في الفترة الأخيرة ظهور الكثير من الممارسات التي نتج عنها الزيادات الكثيرة والغير مبررة في أسعار الأرز، وأثر هذا على استقرار السوق بما يؤدي إلى ظهور عبء على المواطن كمستهلك، ويتم الوضع في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية ولا يمكن الاستغناء عنه.

وكشفت نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية عن السعر العادل لبيع الأرز أمام المواطنين، وهو أن الغير معبأ لا يزيد عن 12 جنيهاً، والأبيض المعبأ لا يزيد عن 15 جنيهاً مصرياً.