سبب زيادة أسعار زيت الطعام.. وزير المالية يكشف السر ويطمئن المواطنين

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سبب زيادة أسعار زيت الطعام يكشفه معيط

رياض - احمد صلاح - قام وزير المالية الدكتور محمد معيط بالكشف في الكثير من التصريحات الجديد عن سبب زيادة أسعار زيت الطعام، وذلك لأنها من الأشياء التي تشغل بال الكثير من المواطنين، لأنه من المنتجات الهامة والأساسية.

وقال وزير المالية أن ارتفاع أسعار زيت الطعام مضاعف، وهو الأمر الذي أدي إلى جلب معه التضخم الخارجي، وهو الذي انعكس على زيادة الأسعار، وهذا ما جعل الكثير من الدول في العالم تتأثر بشكل سلبي بهذه الظروف، وقال أن مصر متأثرة بكل هذه الأحداث وليست بعيده عنها، والأرقام هي التي تشكل انعكاس للمالية العامة للدولة.

حماية الطبقات المتأثرة سلباً من هذه الفتر الصعبة

وأشار معيط إلى أن مصر تعمل طوال الوقت على حماية الطبقات المتأثرة سلباً بهذه الفترة الصعبة التي يمر بها جميع أنحاء العالم، وهناك الكثيرين من الممكن أن ينظروا إلى ارتفاع الأسعار بمنأى عن توفير جميع السلع والخدمات، والتأكيد على أن مؤسسات الدولة تعمل دائماً على توفير كل السلع التي تستوردها من الخارج.