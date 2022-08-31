انت الان تتابع خبر مواعيد تدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي.. التعليم بتقولكم استعدوا عشان على الأبواب والان مع التفاصيل

مواعيد تدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي المجموعة الأولي

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن مواعيد تدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي في نظام التعليم 2.0 المستدامة، وهذا يأتي بالتعاون مع مؤسسة “ديسكفري”، وتعد من أبرز الأشياء التي تساعد في تدريبهم جيداً.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه سوف يتم البدء في تدريب المجموعة الأولى لكل معلمي الصف الخامس الابتدائي في 5 محافظات وهم “القاهرة، الشرقية، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء” ويكون يومي 5 و6 سبتمبر 2022، ويشمل المتدربين على “موجه عام علوم ورياضيات ومدير التعليم الابتدائي وموجه أول علوم ورياضيات من كل إدارة، و5 معلمين رياضة وعلوم في كل إدارة عام علوم ورياضيات ومدير التعليم الابتدائي وموجه أول علوم ورياضيات من كل إدارة، و5 معلمين رياضة وعلوم في كل إدارة”.

موعد تدريب المجموعة الثانية

وأضافت وزارة التعليم أنه يتم تدريب المجموعة الثانية لكل معلمي الصف الخامس الابتدائي، وهو يكون يومي 7 و8 سبتمبر 2022، داخل 6 محافظات “البحيرة، الغربية، الجيزة، بورسعيد، ومرسى مطروح، الوادي الجديد”.

موعد تدريب المجموعة الثالثة

وسوف يبدأ تدريب المجموعة الثالثة لتدريب معلمي خامس ابتدائي، يكون يومي 10 و11 سبتمبر، ويكون في 8 محافظات هم “الفيوم، المنوفية، المنيا، القليوبية، المنيا، بني سويف، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس”.

موعد تدريب المجوعة الرابعة

وأخيراً المجموعة الرابعة لتدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي، وهي تبدأ من يوم 12 إلى 13 سبتمبر 2022، ويكون في 6 محافظات “كفر الشيخ، الدقهلية، سوهاج، دمياط، الأقصر، أسيوط، أسوان، قنا”