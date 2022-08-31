مواعيد تدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي.. التعليم بتقولكم استعدوا عشان على الأبواب

مواعيد تدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي المجموعة الأولي
وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه سوف يتم البدء في تدريب المجموعة الأولى لكل معلمي الصف الخامس الابتدائي في 5 محافظات وهم “القاهرة، الشرقية، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء” ويكون يومي 5 و6 سبتمبر 2022، ويشمل المتدربين على “موجه عام علوم ورياضيات ومدير التعليم الابتدائي وموجه أول علوم ورياضيات من كل إدارة، و5 معلمين رياضة وعلوم في كل إدارة عام علوم ورياضيات ومدير التعليم الابتدائي وموجه أول علوم ورياضيات من كل إدارة، و5 معلمين رياضة وعلوم في كل إدارة”.
موعد تدريب المجموعة الثانية
وأضافت وزارة التعليم أنه يتم تدريب المجموعة الثانية لكل معلمي الصف الخامس الابتدائي، وهو يكون يومي 7 و8 سبتمبر 2022، داخل 6 محافظات “البحيرة، الغربية، الجيزة، بورسعيد، ومرسى مطروح، الوادي الجديد”.
موعد تدريب المجموعة الثالثة
وسوف يبدأ تدريب المجموعة الثالثة لتدريب معلمي خامس ابتدائي، يكون يومي 10 و11 سبتمبر، ويكون في 8 محافظات هم “الفيوم، المنوفية، المنيا، القليوبية، المنيا، بني سويف، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس”.