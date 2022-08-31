مصطفى محمد يسجل ويقود نانت لتعادل مثير مع ستراسبورج بالدورى الفرنسى ..فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 09:29 مساءً - قاد النجم المصرى مصطفى محمد فريقه نانت لتعادل مثير مع مضيفه فريق ستراسبورج بنتيجة 1 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ألمينو" ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

شارك مصطفى محمد أساسيا مع نانت فى مواجهة ستراسبورج، ونجح فى تسجيل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

وسجل حبيب ديالو هدف فريق ستراسبورج فى الدقيقة 27، من ضربة رأسية سكنت الزاوية اليمنى لحارس نانت.

وفى الشوط الثانى، نجح مصطفى محمد فى تسجيل هدف التعادل لفريق نانت من مهارة فردية رائعة، بعد مراوغته لدفاع ستراسبورج قبل التسديد على يسار الحارس.

وكان مصطفى محمد قد تألق فى مباراة الجولة الماضية ضد تولوز، بعد أن نجح فى تسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة.

ورفع نانت رصيده للنقطة السادسة فى المركز التاسع، فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وارتفع رصيد ستراسبورج للنقطة الثالثة فى المركز السابع عشر.

وخاض نانت المباراة بالتشكيل التالى: ألبان لافون في حراسة المرمي، ثم كورشيا، بالويس، كاستيليتو، جيروتو، أبياه، موتوسامي، بلاس، عبد القادر بامب، جويساند، مصطفي محمد.