وزير مياه مدغشقر: التجربة المصرية فى عملية التنمية ملهمة لنا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، لوفد رفيع المستوى من حكومة مدغشقر يمثله كل من "فيدينيافو رافوكاترا" وزير المياه والصرف الصحى، و"راكوتوريسون أدولف" نائب وزير المياه والصرف الصحى، "وسوجا تسيمانديلاتسى" محافظ أندروى، و"جوسلين راهاريمبولا" محافظ أنوسى، وباسكوالينا ديسيريو الممثل المقيم ومدير مكتب مدغشقر برنامج الأغذية العالمى بحضور كل من محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتور على حزين المشرف على مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.

وأشار المحافظ إلى دور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تدعيم أواصر العلاقات والتعاون مع دول إفريقيا وحرص مصر على تقديم كافة المساعدات للأخوة الأفارقة فى جميع المجالات.

وأعرب عن تقديره للبرامج والجهود التى يقوم بها برنامج الأغذية العالمى على أرض محافظة الأقصر، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أعرب الوفد عن شكره للمحافظ لإتاحة الوقت لعقد هذا اللقاء الجيد؛ مؤكدين حرص بلادهم على تحقيق التعاون مع مصر فى مختلف المجالات لاسيما فى الإدارة المحلية ونقل بعض التجارب المصرية الناجحة فى عملية التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة " وتطبيق اللامركزية المحلية وتطوير المناطق الأكثر احتياجا.

كما أشاد فيدينيافو رافوكاترا، بجهود وزارة التنمية المحلية فى إصلاح مجالات الإدارة المحلية خاصة نظام العمل والتخطيط والمتابعة للمشروعات، لافتا إلى أن التجربة المصرية فى عملية التنمية والإدارة المحلية ملهمة لنا.

ومن جهته، أوضح الدكتور على حزين أن وزارة الزراعة كان لها نصيب كبير من المبادرات وعلى رأسها إضافة مليون ونصف الفدان للزراعة، والدلتا الجديدة التى أضافت 550 ألف فدان للزراعة، واستخدام مياه الصرف المعالج؛ ومبادرة تبطين الترع التى كان لها عظيم الأثر فى توفير المياه.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ الأقصر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن برنامج تطوير الريف المصرى لتحسين معيشة حوالى 60 مليون مواطن فى 20 محافظة وتوفير كافة الخدمات الأساسية منها السكن الكريم والصرف الصحى ومياه الشرب والتمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر.

كما أشار إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ فى مدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم ونقل صوت أفريقيا للمشاركين فى القمة لحث المجتمع الدولى على الالتزام بتعهداته تجاه تمكين دول القارة الإفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية؛ والتى تؤثر بشكل خاص على قارة أفريقيا.

جدير بالذكر أن الوفد قام بزيارات ميدانية لمشروعات وزارة الزراعة المصرية وبرنامج الأغذية العالمى بمحافظة الأقصر، ومنها محطة فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية "جمعية هيا"، ومشتل لإنتاج شتلات قصب السكر، ونماذج لزراعات الرى الحديث، والطاقة الشمسية؛ ونماذج لمشروعات حياة كريمة، ونموذج قرية البغدادى والمدارس المجتمعية بقرية البغدادى بمركز ومدينة البياضية، ومركز الأقصر التنسيقى.