وزارة النقل تعلن غدا لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى مصر



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:23 مساءً - تنظم وزارة النقل غدا الخميس مؤتمرا صحفيا خاصا باستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى مصر، واستعراض ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صدور لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانئ، وبدء إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التى تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها بدءا من غد الخميس.

وقالت الوزارة، إنه من المقرر خلال المؤتمر استعراض ما يلى:

1. تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة.

2. السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

3. إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين.

4. إنهاء إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تجاوز مدة استخراج تلك الموافقات والتصاريح يوماً واحداً.

5. وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس.