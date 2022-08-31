الرعاية الصحية: اعتماد 35 مركزا ببورسعيد وفقا لمعايير الإسكوا العالمية

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وأشارت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان اليوم، إلى أنه تم اعتماد جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية التابعة لها ببورسعيد، بنسبة 100%، وشملت تلك المنشآت 35 مركزا ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.
وأوضحت، أنه شملت منشآت الرعاية الصحية الأولية المعتمدة 23 وحدة طب أسرة، وهم، (الصفوة، الكويت، أم خلف، حوض بدران، سهل الطينة، عمر بن الخطاب، شمال الحرية، المناخ1، المناخ2، بورفؤاد ثان، عثمان بن عفان، العرب2، فاطمة الزهراء، الصيدلانية سمر عبدالرحمن، وحدة الـ 5000، منطقة جنوب البترول، الإسراء، الميسرة، الكاب، العاشر من رمضان، بحرالبقر الجديدة، الـ 44، الجرابعة) ببورسعيد.
وأضافت، أن المنشآت المعتمدة شملت 12 مركز طب أسرة، وهم، (بحرالبقر القديمة، الحى الإماراتى، شرق النوادى، القابوطى، على بن أبى طالب، العرب، العلاج الطبيعى، الجوهرة، محمد مشالى، تعاونيات الزهور، مصطفى كامل، بلال بن رباح) ببورسعيد.
ولفت الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى اكتمال اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية لخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، بنسبة 100%، متابعا أن محافظة بورسعيد هى أول محافظات التأمين الصحى الشامل تكتمل اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية بها، ووصولا لهذا الإنجاز.
وتابع: أن الرعاية الصحية الأولية هى العمود الفقرى بمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تغطى 80% من احتياجات الفرد لخدمات الرعاية الصحية، بما تشمله من خدمات الفحص الطبى الشامل، المتابعة الطبية الدورية لحالات الأمراض المزمنة والأورام، التثقيف والتوعية الصحية السليمة، التطعيمات، كما أنها بوابة الفرد الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن تسجيل واعتماد المنشآت الصحية لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية شريطة أساسية للانضمام لمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يضمن تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية بتلك المنشآت للمنتفعين ومطابقة لأحدث المعايير العالمية للسلامة والأمان والجودة.
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