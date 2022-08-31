نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش الحماية القانونية لوسائل التواصل

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، فى بيان اليوم، على الدور الذى تقوم به اللجنة القانونية فى مناقشة الموضوعات الحيوية التى يستفيد منها المهندس.

وقال "سعودى" إن وسائل التواصل الاجتماعى تعد من الموضوعات الهامة التى تهم المجتمع والأسرة المصرية فلابد من وضعها فى إطار قانونى صارم لمنع تفكك المجتمع.

وقالت جيهان مكرم مدير مركز إعلام وسط الإسكندرية، إن المركز يهتم بتناول الموضوعات الهامة والقضايا التى تهم المجتمع منها حروب الجيل الرابع والخامس التى تستهدف الشباب.

وأضافت إلى أن هناك كما كبيرا من الشائعات فلابد من مواجهتها بزيادة وعى المجتمع وتطبيق القانون على الجميع.

ومن جانبه، أثنى الدكتور محمد نور الدين، الخبير الدولى بالأمم المتحدة، بالموضوع الذى تناقشه اللجنة القانونية وحماية المهنة والذى يعد من الموضوعات الهامة.

وتناول الدكتور سمير المصرى المدير الإقليمى للاتحاد العربى للتضامن الاجتماعى التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، خبير الإعلام التنموى والأمن القومى، عددا من المحاور حول التهديد الذى تمثله شبكات التواصل الاجتماعى على الأمن القومى، وسائل التواصل الاجتماعى وإعادة تعريف الإرهاب، ووسائل التواصل الاجتماعى والحرب النفسية، وسائل التواصل الاجتماعى أداة لنشر الشائعات، وسائل التواصل الاجتماعى وحروب الجيل الرابع، آليات مواجهة الشائعات والحروب النفسية.