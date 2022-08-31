محافظ الجيزة يوجه بالاستجابة لشكاوى المواطنين حول التعديات والإشغالات

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعقد لقاءات دورية مع المواطنين؛ للاستماع لشكواهم وسرعة الاستجابة لها وحلها والعمل على إزالة أية مشكلات قد تواجههم بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة.





جاء ذلك خلال لقائه الدورى مع المواطنين والذى يحرص على تنظيمه بشكل أسبوعى لفتح قنوات اتصال مباشر بين المسئولين والمواطنين للاستماع إلى الشكاوى التى تواجهم والعمل على حلها.

وبحث راشد، شكوى مواطن متضرر من وجود كشك مخالف غير مرخص متعد على الطريق العام بشارع السودان بحى العجوزة وشكوى من وضع كشك مخالف بالطريق العام بحى جنوب، موجها باتخاذ الإجراء اللازم حيال الاكشاك المخالفة من إزاله واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف رئيس حى الطالبية بإزالة بروز وتعديات للمحال والمنشآت التجارية بشارع طنطاوى خلف كايرو مول؛ استجابه لشكوى مواطن من تعدى المحال بالشارع، موجها رئيس حى بولاق الدكرور بإزالة كشك لتجميع النفايات والمخلفات بشارع آل عامر المتفرع من همفرس والتأكد من عدم وجودة مجددا مع تكثيف حملات التفتيش على المنشآت التى تمارس أنشطة صحية بالتعاون مع مديرية الصحة.

ووجه رئيس حى العجوزة بإزالة تعديات وبروز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مركز تجميل ومحل من غلق وتشميع وقطع المرافق وذلك لإدارة نشاط بدون ترخيص وعدم التزامه بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية، وعدم مراعاة عوامل السلامة والأمان حرصا على سلامة المواطنين.

وشدد على إزالة كافة المظاهر السلبية التى من الممكن أن تمثل خطورة، بالإضافة إلى إزالة كافة التعديات الموجودة على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة وعدم السماح باستغلاله بأى شكل من الأشكال دون وجه حق.

ولفت إلى أنه تم حل 30 شكوى تقدم بها المواطنون، تنوعت ما بين وجود إشغالات وقاعات أفراح مخالفة ومخالفات بناء ومراكز صحية مخالفة وبروز للمحال التجارية وإدراج بمعاشات تكافل وكرامة وقد تم التعامل الفورى حيال كافه الشكوى المقدمة من المواطنين وحلها.